Η συμμορία εξαρθρώθηκε ύστερα από στοχευμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχωρώντας μέχρι στιγμής σε επτά συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα οκτώ άτομα, τα οποία ωστόσο δεν φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση και κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιήθηκε το πρωί της 28ης Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη και μεταξύ άλλων βρέθηκαν:

1,1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης

111 γραμμάρια κοκαΐνης

134 ναρκωτικά δισκία

10 ζυγαριές ακριβείας

6.675 ευρώ σε μετρητά

ιδιόχειρες σημειώσεις

πλαστικά σακουλάκια για τη συσκευασία των ναρκωτικών

Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα φαίνεται να δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ στα φερόμενα ως μέλη της είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι που αφορούσαν διάφορα αδικήματα και μεταξύ αυτών διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, το μεσημέρι, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος τους για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, όπως επίσης για συμμορία (σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών και μέχρι τότε κρατούνται.