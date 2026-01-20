Σήμερα η κηδεία του 50χρονου που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο.Αύριο απολογείται ο δράστης .

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας μετά τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, με τον 45χρονο, φερόμενο ως δράστη, να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης την Τετάρτη για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το φονικό σημειώθηκε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες, όταν ο 45χρονος φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα το θύμα. Οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Κατά την προανακριτική του απολογία, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ενήργησε σε καθεστώς αυτοάμυνας, ισχυριζόμενος πως φοβήθηκε ότι ο 50χρονος θα τον σκότωνε πρώτος. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν πλήρως τον ισχυρισμό αυτό, με τις αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ερωτική αντιζηλία πίσω από το φονικό;

Κεντρικό σενάριο στην υπόθεση παραμένει η ερωτική αντιζηλία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύζυγος του θύματος φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον 45χρονο, γεγονός που φαίνεται να είχε πυροδοτήσει έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους δύο άνδρες το τελευταίο διάστημα.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για συχνούς διαπληκτισμούς, απειλές και περιστατικά έντασης που είχαν προηγηθεί του φόνου, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί επίσημο ιστορικό καταγγελιών στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Τι λέει ο αδελφός του κατηγορούμενου

Ο αδελφός του 45χρονου, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ανέφερε πως ο κατηγορούμενος τον κάλεσε αμέσως μετά το περιστατικό, λέγοντάς του πως κινδύνευε η ζωή του. «Μου είπε θα με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση είχε ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα, όταν –όπως ισχυρίζεται– το θύμα πίστευε ότι ο αδελφός του είχε σχέση με τη σύζυγό του. «Τον απειλούσε, του έκλεινε τον δρόμο με το αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις από την οικογένεια του θύματος

Από την άλλη πλευρά, συγγενείς του 50χρονου απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί απειλών και επιθετικής συμπεριφοράς. Όπως δηλώνουν, ο άνθρωπός τους δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν και δεν υπήρχε λόγος να φτάσει σε ακραίες ενέργειες.

Ξάδελφος και κουμπάρος του θύματος ανέφερε ότι, αν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, το περιστατικό θα είχε συμβεί πολύ νωρίτερα, επισημαίνοντας ότι τα όποια προβλήματα υπήρχαν δεν δικαιολογούν την τραγική κατάληξη.

Υπό τον φόβο ενδεχόμενων αντεγκλήσεων ή αντιποίνων, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ανδρών της ΟΠΚΕ, βρίσκονται σε επιφυλακή και περιφρουρούν τα σπίτια τόσο της οικογένειας του θύματος όσο και του κατηγορούμενου.