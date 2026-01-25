Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 4 προφυλακίσεις για το κύκλωμα με τα βενζινάδικα. Άλλοι 4 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μένουν να απολογηθούν άλλοι 5, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως αρχηγός.

Μετά από μαραθώνια απολογία προφυλακίστηκαν 4 άτομα, ανακοινώθηκαν από ανακριτή και εισαγγελέα, για το κύκλωμα το οποίο φέρεται μέσω παράνομου λογισμικού να εξαπατούσε καταναλωτές σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων, στην Αττική.

Μέχρι στιγμής, από τους οκτώ κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί, οι τέσσερις πήραν το δρόμο για τη φυλακή και οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατά περίπτωση, επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ και της καταβολής εγγυοδοσίας 10.000.

Συνεχίζονται οι απολογίες για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους, οι οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες.