Τα μέλη, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν τους πολίτες, παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα στην αντλία από τα αναγραφόμενα.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε καταναλωτές σε βενζινάδικα με «πειραγμένες αντλίες». Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε παράνομο λογισμικό για να μειώνει την ποσότητα καυσίμου που παρέδιδαν τα πρατήρια στους καταναλωτές. Οι έρευνες έδειξαν ότι το λογισμικό ήταν εγκατεστημένο σε 20 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε 16 εξ αυτών αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας για δύο έτη.

Κατά την επιχείρηση της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα και Πιερία, συνελήφθησαν 13 άτομα, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος, ενώ 5 ακόμα αναζητούνται. Η δράση της οργάνωσης, που ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2021, εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ στους καταναλωτές σε βάθος πενταετίας.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το παράνομο λογισμικό είχε εγκατασταθεί σε 20 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αφαιρείται κατά μέσο όρο 10% της ποσότητας καυσίμων από κάθε αντλία. Στα 16 από τα πρατήρια αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας για δύο χρόνια, ενώ τα κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε. προχώρησαν στη σφράγιση τους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα και Πιερία, έγιναν έρευνες σε πρατήρια, οικίες και εταιρικά γραφεία, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 13 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό. Άλλα 5 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αναζητούνται.

Οι δράστες κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παραβίαση νομοθεσίας για τα καύσιμα και το λογισμικό, αθέμιτο ανταγωνισμό, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκύπτουν κατηγορίες για όπλα και ναρκωτικά. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 59 υπολογιστές, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή οχήματα, 6 όπλα, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος USB, κινητών και σκληρών δίσκων, μητρική πλακέτα αντλίας και 250.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες συναφείς παραβάσεις. Τα εμπλεκόμενα πρατήρια έχουν σφραγιστεί, ενώ η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ενημερωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες.

