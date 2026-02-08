Η κατάρρευση κτιρίων είναι σύνηθες φαινόμενο στην Τρίπολη λόγω των κακών προδιαγραφών κατασκευής.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίσθηκαν όταν δύο εφαπτόμενα κτίρια κατέρρευσαν στην Τρίπολη στο βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ μέχρι στιγμής είναι άγνωστος ο συνολικός αριθμός εγκλωβισμένων.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.

Διασώστες και κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής βγάλει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μετέδωσε το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το κτίριο βρισκόταν στη γειτονιά Bab Tabbaneh, μία από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για την αμέλεια της κυβέρνησης και την κακή υποδομή. Μάλιστα, μετά την κατάρρευση του κτιρίου, ξέσπασε πυρκαγιά, από την οποία τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες από την κατάρρευση θα λάβουν θεραπεία με έξοδα του κράτους.

Η εθνική ένωση ιδιοκτητών ακινήτων σε δήλωσή της χαρακτήρισε την κατάρρευση ως αποτέλεσμα «κατάφωρης αμέλειας και ελλείψεων του λιβανικού κράτους όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και τη στέγαση τους» και είπε ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό».

