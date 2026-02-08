Τον φετινό Φεβρουάριο, το Vodafone TV φέρνει το πιο θερμό και συναρπαστικό περιεχόμενο.

Από την original animated σειρά του HBO MAX, CHARLOTTE'S WEB και το πολυαναμενόμενο PORTOBELLO του Μάρκο Μπελόκιο, μέχρι το THE HOUSE THAT DRAGONS BUILT με μια ματιά στα παρασκήνια του House of the Dragon, έως το ξεκαρδιστικό NEIGHBORS του A24 για το HBO MAX, όλα βρίσκονται στο Vodafone TV. Παράλληλα, κάνει πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος του PARADISE στο Disney+, ενώ αποκλειστικά στο Vodafone TV προβάλλεται ο 9ος κύκλος του AMERICAN IDOL και τη θέση του βρίσκει ένα «ρομαντικά» ανατρεπτικό αφιέρωμα.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒΟ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ WARNER

«CHARLOTTE’S WEB»

Καινούργια σειρά κινουμένων σχεδίων διαθέσιμη 21/2

Η διάσημη ιστορία του Γουίλμπορ του γουρουνιού και της Σαρλότ της αράχνης, που ζουν σε έναν αχυρώνα, γίνεται τηλεοπτική σειρά από το ΗΒΟ ΜΑΧ. Από τις 21 Φλεβάρη, συντονιστείτε στο Vodafone TV.

«NEIGHBORS»

Διαθέσιμο στις 15/2

Larger than life περσονες κατά μήκος και πλάτος της Αμερικής, σε ένα ιδιαίτερο οδοιπορικό δια χειρός Α24, ΗΒΟ ΜΑΧ και σε παραγωγή του Τζος Σαφντί, που νομίζεις πως διαθέτει σενάριο, αλλά στ' αλήθεια το ξεπερνάει η ίδια η ζωή. Το NEIGHBORS ήρθε για να μείνει και ήταν αυτό που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν.

«PORTOBELLO»

Διαθέσιμο στις 20/2

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία ενός Ιταλού δημοσιογράφου που κατηγορήθηκε άδικα για συμμετοχή την Κομμόρα, την Ιταλική Μαφία, το PORTOBELLO του Μάρκο Μπελόκιο ακολουθεί το χρονικό της μεγαλύτερης δικαστικής πλάνης στην σύγχρονη ιστορία της Ιταλίας, σε μια σειρά του ΗΒΟ ΜΑΧ που έρχεται για να καθηλώσει.

«THE HOUSE THAT DRAGONS BUILT»

Διαθέσιμο τώρα

Καμιά φορά τα παρασκήνια αποκαλύπτουν την ουσία πίσω από το κυρίως περιεχόμενο. Και τι καλύτερο από το να κρυφοκοιτάξεις στα γυρίσματα του HOUSE OF THE DRAGON, που ετοιμάζεται να επιστρέψει με καινούργιο κύκλο. Το THE HOUSE THAT DRAGONS BUILT από το ΗΒΟ ΜΑΧ έρχεται για να σας κάνει να πετάξετε λίγο ακόμα πιο ψηλά!







ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«PARADISE» Κ2

Πρωτότυπη σειρά του Disney+

Νέος κύκλος 23 Φεβρουαρίου

Η σειρά «Paradise» διαδραματίζεται σε μια ήσυχη κοινότητα όπου κατοικούν μερικές από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες του κόσμου. Όμως, αυτή η γαλήνη διαταράσσεται όταν σημειώνεται ένας συγκλονιστικός φόνος και μια κρίσιμη έρευνα ξεκινά.

«ELLA McCAY»

Ταινία των 20th Century Studios

Διαθέσιμη 5 Φεβρουαρίου

Η ταινία «Ella McCay», της 20th Century Studios, με την Emma Mackey και την Jamie Lee Curtis, ακολουθεί τη ζωή μιας ιδεαλίστριας που παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην κάθε άλλο παρά τέλεια οικογένειά της και το πάθος της για τη δουλειά της. Από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη James L. Brooks, αυτή η φρέσκια και ζεστή κωμωδία, μιλά για τους ανθρώπους που αγαπάμε και πώς να τους αντέξουμε.

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΖΟΝ Φ. ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ»

Πρωτότυπη σειρά του FX

Διαθέσιμη 13 Φεβρουαρίου

H νέα μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ», εξερευνά την αδιαμφισβήτητη χημεία, τον θυελλώδη έρωτα και τον γάμο που έλαβε τεράστια δημοσιότητα ενός από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του 20ού αιώνα: του John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) και της Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon). Η σειρά αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο στην ανθολογία «Ιστορία Αγάπης» του Ryan Murphy και είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Elizabeth Beller, «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy».

ΔΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ VODAFONE TV

«AMERICAN IDOL» Κ9

Νέος κύκλος διαθέσιμος τώρα

O νέος απολαυστικός κύκλος του AMERICAN IDOL με καινούργιες φωνές και συγκινήσεις, έφτασε και φέτος και παίζει δυνατά μόνο στο Vodafone TV, με καινούργιο επεισόδιο κάθε Παρασκευή, on demand και με παρουσία στο πρόγραμμα του Vodafone TV NOW.

Παράλληλα με τα καινούργια επεισόδια του 9ου κύκλου, μια καινούργια μουσική κατηγορία με τίτλο MUSIC CORNER που θα εγκαινιαστεί από τις 23/2, θα φιλοξενεί ολόκληρο τον 8ο κύκλο του AMERICAN IDOL, το φετινό MADWALK 2025 by Three Cents, αλλά και μοναδικά μουσικά ντοκιμαντέρ παραγωγής HBO MAX.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: LOVE FROM A DIFFERENT ANGLE

Αγάπη, μια λέξη, χιλιάδες ερμηνείες. Αυτό τον μήνα, το Vodafone TV ετοίμασε το πιο ερωτικό αφιέρωμα με ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ από τους καταλόγους του ΗΒΟ ΜΑΧ, της WARNER, του DISNEY+ και της VIAPLAY για μια γιορτή που δεν χρειάζεται ημερομηνίες για να υπενθυμίζεται.

Τίτλοι αφιερώματος - Heated Rivalry, The Bodyguard, One of the Boys, Joker Folie a Deux, Αρκάντια, Το Δικό μου Άινταχο (My Own Private Idaho), Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born), Turtles All the Way Down, Hemingway & Gellhorn, Behind the Candelabra, Sex and the City (film), Barbie + Disney+: Άγνωστοι Μεταξύ μας (All of Us Strangers), Ρωμαίος και Ιουλιέτα (Romeo and Juliet), Τιτανικός (Titanic), Μουλέν Ρουζ! (Moulin Rouge!), Η Μορφή του Νερού (The Shape of Water), Το Λάθος Αστέρι (The Fault in our Stars), Η Πεντάμορφη και το Τέρας (Beauty and the Beast).







VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«MARTY SUPREME»

Διαθέσιμο από 25/2

Ο Μάρτι Μάουζερ, ένας εγωκεντρικός παίκτης επιτραπέζιας αντισφαίρισης που τα θέλει εδώ-και-τώρα είναι ο ήρωας του MARTY SUPREME, αυτής της καταιγιστικής ταινίας του Τζος Σαφντί, υποψήφιας για 9 Όσκαρ, με έναν Τίμοτε Σαλαμέ, όπως δεν έχετε ξαναδεί.

«Η ΑΓΓΕΛΙΑ» (THE HOUSEMAID)

Διαθέσιμο τώρα

Η Μίλι, μια πρώην κρατούμενος, θέλοντας να φτιάξει ξανά τη ζωή της, πιάνει δουλειά σε ένα φαινομενικά υπέροχο σπίτι. Κι όμως, τα μυστικά ξετρυπώνουν! Η ΑΓΓΕΛΙΑ, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα, με την Σίντνεϊ Σουίνι και την Αμάντα Σίφριντ δεν είναι καθόλου αυτό που (δεν) φαίνεται.

«GABBY'S DOLLHOUSE THE MOVIE»

Διαθέσιμο τώρα

H Γκάμπι συρρικνώνεται για να χωρέσει στο κουκλόσπιτό της, εκεί όπου θα βρει τις γάτες της και θα μπουν σε μια ανεπανάληπτη περιπέτεια. Το διάσημο παιχνίδι μινιατούρα γίνεται ταινία και το GABBY'S DOLLHOUSE THE MOVIE σας καλεί να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό κόσμο.