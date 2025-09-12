Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Disney+ το φθινόπωρο

Από το «Όλα Επιτρέπονται» του Ryan Murphy, τους νέους κύκλους του «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» μέχρι το «Only Murders in the Building» και την ταινία «Swiped», αναλυτικά όλες οι νέες κυκλοφορίες στο Disney+.

Το Disney+ ανακοινώνει το νέο περιεχόμενο που κυκλοφορεί αυτό το φθινόπωρο, με πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές, ολοκαίνουργιες ταινίες και τους αγώνες του UEFA Champions League Γυναικών, που θα μεταδίδονται ζωντανά.

Η ανακοίνωση έρχεται ακριβώς μετά τις πιο πρόσφατες πρεμιέρες περιεχομένου στο Disney+, όπως η sci-fi δραματική σειρά του FX, «Alien: Earth», ο πέμπτος κύκλος της βραβευμένης κωμικής σειράς, «Only Murders in the Building», η τεράστια κινηματογραφική επιτυχία, «Λίλο & Στιτς» (Lilo & Stitch) της Disney και το γεμάτο δράση, «Thunderbolts* Οι Νέοι Εκδικητές», των Marvel Studios.





Μία από τις πολυανεμενόμενες κυκλοφορίες είναι η νέα πρωτότυπη νομική δραματική σειρά του Ryan Murphy, «Όλα Επιτρέπονται» (All’s Fair), με πρωταγωνιστές την Kim Kardashian, τη Naomi Watts, τη Niecy Nash-Betts, την Teyana Taylor, τον Matthew Noszka, καθώς και τις Sarah Paulson και Glenn Close. Η σειρά ακολουθεί μια δυναμική ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων, που αναλαμβάνουν υποθέσεις με υψηλά διακυβεύματα, γεμάτες αποκαλύψεις, μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τόσο εντός όσο και εκτός δικαστηρίου.

Παράλληλα, η πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς «O Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» (Percy Jackson and The Olympians) οδηγεί τους fans σε μια συναρπαστική νέα αποστολή, καθώς ο Πέρσι και οι φίλοι του ταξιδεύουν στη Θάλασσα των Τεράτων για να βρουν το Χρυσόμαλλο Δέρας, το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σώσει το Στρατόπεδο των Ημίαιμων.



Αυτό το φθινόπωρο έρχεται επίσης η νέα κωμική σειρά «Chad Powers», στην οποία είναι συνδημιουργός, executive producer και πρωταγωνιστής ο Glen Powell, ο τρίτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών» (Secret Lives of Mormon Wives), η νέα ταινία των 20th Century Studios «Swiped», η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων της Disney και της Pixar «Έλιο» (Elio) και πολλά ακόμη.





Οι fans των σπορ, μπορούν επίσης να απολαύσουν τη δράση και την ένταση του UEFA Champions League Γυναικών, ζωντανά στο Disney+, καθώς η ποδοσφαιρική περίοδος 2025/26 ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου. Οι 75 αναμετρήσεις, από τη League Phase ως και τον μεγάλο τελικό του 2026 στο Ullevaal Stadion του Όσλο, θα προβληθούν ζωντανά και αποκλειστικά από το Disney+.





Πρωτότυπες Ευρωπαϊκές Παραγωγές

Οι πρωτότυπες ευρωπαϊκές παραγωγές συνεχίζουν να ενισχύονται με μια ποικιλία από συναρπαστικά αστυνομικά δράματα, που θα κρατήσουν αυτό το Φθινόπωρο τους συνδρομητές του Disney+ καθηλωμένους.

Με αποκλειστική πρόσβαση σε δύο από τα μεγαλύτερα brands του κόσμου, η τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ «Sneaker Wars: Adidas v Puma», που έρχεται στις 24 Σεπτεμβρίου, προσφέρει μια πρωτοφανή, παρασκηνιακή ματιά στη σφοδρή, πολυετή αντιπαλότητα μεταξύ δύο παγκόσμιων κολοσσών αθλητικών ειδών, που ξεκίνησε από μια οικογενειακή διαμάχη.

Από τη Γερμανία, η σειρά «Πάρε τον Μάνατζέρ μου Βερολίνο» (Call my Agent Berlin), τώρα διαθέσιμη με όλα τα επεισόδια, αποτελεί τη γερμανική μεταφορά της επιτυχημένης γαλλικής σειράς «Call My Agent», όπου οι εργαζόμενοι του πρακτορείου ταλέντων Στερν παλεύουν για το μέλλον τους.

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται αυτό το φθινόπωρο η σειρά ντοκιμαντέρ δύο μερών «Caroline Flack: Search for the Truth», που γιορτάζει τη ζωή και την καριέρα μιας από τις πιο δημοφιλείς παρουσιάστριες του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη μητέρα της Caroline, Christine, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τα γεγονότα των τελευταίων μηνών της ζωής της κόρης της.

Από την Πολωνία, η σειρά «Οι Φόνοι του Βρότσλαβ» (The Breslau Murders), μια σειρά 8 επεισοδίων που διαδραματίζεται το 1936, όπου ο αμφιλεγόμενος αλλά αποτελεσματικός αστυνομικός επιθεωρητής Φραντς Ποντόλσκι ερευνά ένα φρικτό έγκλημα, οδηγώντας σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι γάτας-ποντικιού με τον δολοφόνο, είναι τώρα διαθέσιμη.

Από τη Γαλλία, η σειρά «Τα Χαμένα Κορίτσια του Σταθμού» (Lost Station Girls), που έρχεται τον Οκτώβριο, ακολουθεί μια συναρπαστική έρευνα που εκτείνεται σε περισσότερα από είκοσι χρόνια στη νότια Γαλλία, όταν μια έφηβη εξαφανίζεται και τρεις νεαρές γυναίκες βρίσκονται δολοφονημένες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Περπινιάν.

Για τους λάτρεις του σκανδιναβικού αστυνομικού δράματος, το «To Cook A Bear», μια σκοτεινή και εντυπωσιακή σειρά με οπτικά εντυπωσιακή αισθητική, έρχεται 15 Οκτωβρίου, από τη Σουηδία. Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο bestseller του 2017 από τον συγγραφέα Mikael Niemi, με πρωταγωνιστή τον Gustaf Skarsgård.

Από την Ισπανία, το «Μοίρα» (La Suerte), που έρχεται 8 Οκτωβρίου, αποτελεί μια εκκεντρική κωμική σειρά έξι επεισοδίων από τον δημιουργό ταινιών «Paco Plaza», που αφηγείται μια μοναδική φιλία με φόντο τον κόσμο της ταυρομαχίας.

Η πρωτότυπη κορεάτικη σειρά «Τρικυμία» (Tempest), τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+, διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά διεθνή καστ στην ιστορία του κορεάτικου δράματος. Αυτό το κατασκοπευτικό θρίλερ ακολουθεί την πρώην διπλωμάτη Σο Μουντζεά, καθώς προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από μια απόπειρα κατά της ζωής ενός υποψηφίου για την προεδρία.

Περιεχόμενο Γενικής Ψυχαγωγίας

Το περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας του Disney+ συνεχίζει να εμπλουτίζεται με την προσθήκη πολλών πολυαναμενόμενων τίτλων. Ανάμεσα στις κορυφαίες σειρές του φθινοπώρου, είναι το νομικό δράμα «Όλα Επιτρέπονται» (All’s Fair), του Ryan Murphy, που έρχεται τον Νοέμβριο του 2025, με τους Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson και Glenn Close, η νέα πρωτότυπη κωμική σειρά «Chad Powers», που έρχεται 30 Σεπτεμβρίου, με τον Glen Powell, η οποία αφηγείται την ιστορία του πρώην κουόρτερμπακ Ρας Χόλιντεϊ, ο οποίος προσπαθεί να αναβιώσει τα όνειρά του μεταμφιεζόμενος στον ταλαντούχο, αλλά εκκεντρικό, Τσαντ Πάουερς και το «Μέρντοχ: Θάνατος Μέσα στην Οικογένεια» (Murdaugh: Death in the Family), που έρχεται 15 Οκτωβρίου, εμπνευσμένο από το δημοφιλές podcast «Murdaugh Murders».

Οι fans των Jonas Brothers μπορούν επίσης να ανυπομονούν για το «Jonas: Μια Χριστουγεννιάτικη Ταινία» (A Very Jonas Christmas Movie), που έρχεται 14 Νοεμβρίου, μια κωμωδία από την 20th Television και τη Disney Branded Television, όπου οι Kevin Jonas, Joe Jonas και Nick Jonas έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά εμποδίων καθώς προσπαθούν να πάνε από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη εγκαίρως για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους.

Στο νέο πολυαναμενόμενο περιεχόμενο προστίθενται επίσης πολλές αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν με νέους κύκλους, όπως: ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» (Percy Jackson and The Olympians), που έρχεται 10 Δεκεμβρίου, ο 13ος κύκλος της κωμικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Futurama», που έρχεται 16 Σεπτεμβρίου, καθώς και ο τρίτος κύκλος του «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών» (The Secret Lives of Mormon Wives), που έρχεται 13 Νοεμβρίου.

Luasfilm

Αυτό το φθινόπωρο στο Disney+ έρχεται το «LEGO Star Wars: Ξαναχτίζοντας τον Γαλαξία: Κομμάτια του Παρελθόντος» (LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past), στις 17 Σεπτεμβρίου που συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε το 2024 με το «LEGO Star Wars: Ξαναχτίζοντας τον Γαλαξία» (LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy). Μια νέα απειλή εμφανίζεται στον γαλαξία, και οι Σίγκ και Ντέβ Γκριμπλινγκ πρέπει να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους στο Force Building και στο Sith Breaking για να την σταματήσουν. Μαζί με τους Jedi Μπομπ, Γιέσι Σκάλα και Σέρβοου, θα ταξιδέψουν στις πιο βαθιές γωνιές της ιστορίας LEGO Star Wars, αποκαλύπτοντας κομμάτια από όλους τους γαλαξίες που υπήρξαν μέχρι σήμερα.

Disney & Pixar

Η ταινία «Έλιο» (Elio), έρχεται 17 Σεπτεμβρίου στο Disney+. Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στην κληρονομιά της αφήγησης της Disney και της Pixar, ακολουθεί τον Έλιο, έναν φανατικό λάτρη του διαστήματος με μεγάλη φαντασία, που διακτινίζεται στο Κοσμοσύμπαν, έναν διαπλανητικό οργανισμό με εκπροσώπους από μακρινούς γαλαξίες. Καθώς θεωρείται λανθασμένα αρχηγός της Γης, ο Έλιο θα χρειαστεί να δημιουργήσει νέους δεσμούς με εκκεντρικές εξωγήινες οντότητες, να χειριστεί μια κρίση διαγαλαξιακών διαστάσεων και να ανακαλύψει ποιος είναι και πού πρέπει να βρίσκεται τελικά.

20th Century Studios

Η ταινία «Swiped», των 20th Century Studios, που έρχεται 19 Σεπτεμβρίου, είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της οραματίστριας και ιδρύτριας της διαδικτυακής πλατφόρμας γνωριμιών, Bumble. Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία της, Whitney Wolfe, την οποία υποδύεται η Lily James. Η Whitney Wolfe, με εξαιρετική επιμονή και ευρηματικότητα καταφέρνει να μπει στον ανδροκρατούμενο τεχνολογικό κλάδο. Εκεί, λανσάρει μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη, καινοτόμα, εφαρμογή γνωριμιών (στην πραγματικότητα λανσάρει δύο) και ανοίγει τον δρόμο για να γίνει η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ben Schnetzer, Myha’la, Jackson White, Dan Stevens, Ian Colleti, Mary Neely, Ana Yi Puig, Aidan Laprete, Pedro Correa, Coral Peña και Pierson Fode. Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία της Rachel Lee Goldenberg, σε σενάριο των Goldenberg, Bill Parker και Kim Caramele, ενώ producers είναι οι James, μαζί με το δίδυμο producers Jennifer Gibgot και Andrew Panay μέσω της Ethea Entertainment.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τίτλους

«Όλα Επιτρέπονται» (All’s Fair)

Πρωτότυπη σειρά του FX. Έρχεται Νοέμβριο 2025



Απογοητευμένες από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία, μια ομάδα γυναικών δικηγόρων αποφασίζουν να ανοίξουν τη δική τους. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή, χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

«Jonas: Μια Χριστουγεννιάτικη Ταινία» (A Very Jonas Christmas Movie)



Πρωτότυπη ταινία. Έρχεται 14 Νοεμβρίου



Οι Kevin Jonas, Joe Jonas και Nick Jonas αντιμετωπίζουν μια σειρά συνεχώς αυξανόμενων εμποδίων καθώς προσπαθούν να φτάσουν από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη εγκαίρως για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους. Οι Jonas Brothers συμμετέχουν επίσης στην παραγωγή της ταινίας.

«Πάρε τον Μάνατζέρ μου Βερολίνο» (Call My Agent Berlin)



Πρωτότυπη σειρά. Τώρα διαθέσιμη



Καλώς ήρθατε στο Πρακτορείο Ταλέντων Στερν, εκεί όπου οι σταρ, το δράμα και οι ίντριγκες είναι μέρος της καθημερινότητας. Μετά τον θάνατο του ιδρυτή, το πρακτορείο απειλείται με διάλυση. Μόνη ελπίδα είναι να ανακαλύψουν νέα ταλέντα, να κρατήσουν τους παλιούς σταρ και να εξασφαλίσουν έξυπνα συμβόλαια. Στα παρασκήνια, οι μάνατζερ δίνουν παθιασμένες μάχες, για τους πελάτες τους και για το ίδιο τους το μέλλον.

«Caroline Flack: Search for the Truth»



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται σύντομα



Μια σειρά ντοκιμαντέρ δύο μερών, που τιμά τη ζωή και την καριέρα μιας από τις πιο δημοφιλείς τηλεπαρουσιάστριες του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την Christine, μητέρα της Caroline, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τα γεγονότα των τελευταίων μηνών της ζωής της κόρης της.

«Chad Powers»



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 30 Σεπτεμβρίου

Οκτώ χρόνια μετά από ένα ασυγχώρητο λάθος που κατέστρεψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα του στο κολεγιακό φούτμπολ, ο ψωνισμένος σταρ κουόρτερμπακ Ρας Χόλιντεϊ παλεύει να αναστήσει τα όνειρά του μεταμφιεζόμενος σε Τσαντ Πάουερς, έναν ταλαντούχο αλλά ιδιόρρυθμο τύπο που εμφανίζεται από το πουθενά και εντάσσεται στους προβληματικούς Σάουθ Τζόρτζια Κάτφις.

«Έλιο» από την Disney και την Pixar (Disney and Pixar’s Elio)



Ταινία της Disney και της Pixar. Έρχεται 17 Σεπτεμβρίου



Για αιώνες, οι άνθρωποι αναζητούσαν απαντήσεις στο διάστημα. Σ' αυτήν την απολαυστική και γεμάτη δράση ταινία της Disney και της Pixar, το διάστημα είναι εκείνο που καλεί για απαντήσεις! Στην κοσμική αυτή περιπέτεια γνωρίζουμε τον Έλιο, έναν φανατικό λάτρη του διαστήματος με τεράστια φαντασία και μεγάλη εμμονή με τους εξωγήινους. Όταν διακτινίζεται στο Κοσμοσύμπαν, έναν διαπλανητικό οργανισμό με εκπροσώπους από μακρινούς γαλαξίες, ο Έλιο αποδέχεται το επικό εγχείρημα. Καθώς θεωρείται λανθασμένα αρχηγός της Γης, ο Έλιο θα χρειαστεί να δημιουργήσει νέους δεσμούς με εκκεντρικές εξωγήινες οντότητες, να χειριστεί μια κρίση διαγαλαξιακών διαστάσεων και να ανακαλύψει ποιος είναι και πού πρέπει να βρίσκεται τελικά.

«Μοίρα» (Fate)



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 8 Οκτωβρίου



Μια εκκεντρική κωμική σειρά έξι επεισοδίων από τον δημιουργό ταινιών Paco Plaza, που αφηγείται μια μοναδική φιλία με φόντο τον κόσμο της ταυρομαχίας.

«Futurama» Κύκλος 13



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 16 Σεπτεμβρίου



Ο Bender ξεσπά εκτός ελέγχου! Ένα ηφαίστειο ετοιμάζεται να εκραγεί! Ο Φράι αντιμετωπίζει έναν ανταγωνιστή για την αγάπη της Λίλα! Και ο Dr. Zoidberg ανεβαίνει στον ουρανό;! Η ένταση μπορεί να είναι υπερβολική! Είστε προειδοποιημένοι... πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο κύκλο του «Futurama»!

«Μέρντοχ: Θάνατος Μέσα στην Οικογένεια» (Murdaugh: Death in the Family)



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 15 Οκτωβρίου



Η Μάγκι και ο Άλεξ, μέλη μιας πανίσχυρης νομικής δυναστείας στη Νότια Καρολίνα, ζουν μια ζωή πλούτου και προνομίων. Όταν όμως ο γιος τους, ο Πολ, εμπλέκεται σε ένα μοιραίο ναυτικό δυστύχημα, η οικογένεια δοκιμάζεται σκληρά. Καθώς νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως, η σύνδεση της οικογένειας με αρκετούς μυστηριώδεις θανάτους απειλεί όλα όσα η Μάγκι και ο Άλεξ θεωρούν πολύτιμα. Βασισμένο στο δημοφιλές podcast «Murdaugh Murders».

«LEGO Star Wars: Ξαναχτίζοντας τον Γαλαξία: Κομμάτια του Παρελθόντος» (LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past)



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 19 Σεπτεμβρίου

Ο Σιγκ, ο Τζεντάι Μπομπ, η Γιέσι, ο Σέρβοου και ο μοχθηρός Ντεβ επιστρέφουν και πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν νέο εχθρό: Τον πανίσχυρο και μυστηριώδη Σόλιτους. Οι ήρωές μας θα συνάψουν απίθανες συμμαχίες καθώς θα διασχίζουν νέα και επικίνδυνα μέρη του ξεκαρδιστικά μπερδεμένου γαλαξία σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την αυξανόμενη απειλή του Σόλιτους για όλα όσα αγαπούν.

«Τα Χαμένα Κορίτσια του Σταθμού» (Lost Station Girls)



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 8 Οκτωβρίου



Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στην πρώτη της υπόθεση, η Φλορ Ρομπέν, μια νεαρή ερευνήτρια της αστυνομίας του Περπινιάν, καλείται σε έναν ιδιαίτερα σοκαριστικό τόπο εγκλήματος. Αυτή η συναρπαστική έρευνα, εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία, σηματοδοτεί την αρχή μιας μακράς σειράς δολοφονιών και ενός αδυσώπητου κυνηγιού που θα τη στοιχειώνει για σχεδόν είκοσι χρόνια.

«Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» Κύκλος 2 (Percy Jackson and The Olympians)



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 10 Δεκεμβρίου



Μετά την επίθεση στα σύνορα του Στρατοπέδου Ημίαιμων, ο Πέρσι Τζάκσον ξεκινά μια επική οδύσσεια στη Θάλασσα των Τεράτων για να βρει τον καλύτερό του φίλο, τον Γκρόβερ, και το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σώσει το στρατόπεδο, το Χρυσόμαλλο Δέρας. Με τη βοήθεια της Άναμπεθ, της Κλαρίς και του Κύκλωπα Τάισον, η επιβίωση του Πέρσι είναι το κλειδί για να σταματήσουν τον Λουκ, τον Τιτάνα Κρόνο και το σχέδιό τους να καταστρέψουν τον Όλυμπο.

«Sneaker Wars: Adidas v Puma»



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 24 Σεπτεμβρίου



Η σειρά εξερευνά τη θρυλική διαμάχη ανάμεσα σε δύο εμβληματικές φίρμες, που ξεκίνησε από την οικογενειακή έριδα μεταξύ των αδελφών Άντι και Ρούντι Ντάσλερ. Αποκαλύπτεται το πώς η προσωπική τους αντιπαλότητα οδήγησε στην καινοτομία, μεταμορφώνοντας τη βιομηχανία των αθλητικών παπουτσιών και την κουλτούρα του αθλητισμού. Μέσα από συνεντεύξεις ειδικών, ανακαλύψτε την παρακαταθήκη αυτού του ιστορικού ανταγωνισμού.

«Swiped»



Ταινία της 20th Century Studios. Έρχεται 19 Σεπτεμβρίου



Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της ιδρύτριας της Bumble, η ταινία «Swiped» παρουσιάζει την Whitney Wolfe και την προσπάθειά της να μπει στον ανδροκρατούμενο κόσμο της τεχνολογίας.

«Τρικυμία» (Tempest)



Πρωτότυπη σειρά. Τώρα διαθέσιμη



Μετά την απόπειρα δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, η πρώην διπλωμάτις Σο Μουντζεά θα ερευνήσει το παρελθόν του, αποκαλύπτοντας μια πολυεθνική συνωμοσία που απειλεί τη σταθερότητα της κορεατικής χερσονήσου. Ένας μυστηριώδης μισθοφόρος, ο Πεκ Σάνο, θα αναλάβει να την προστατέψει, αλλά μπορεί η Μουντζεά να τον εμπιστευτεί πραγματικά;



«Οι Φόνοι του Βρότσλαβ» (The Breslau Murders)



Πρωτότυπη σειρά. Τώρα διαθέσιμη



Βρισκόμαστε στο 1936. Οι 11οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου πλησιάζουν. Στο μεταξύ, μια άγρια δολοφονία διαπράττεται στο Βρότσλαβ. Ο αμφιλεγόμενος αλλά αποτελεσματικός αστυνομικός επίτροπος πολωνικής καταγωγής, Φραντς Ποντόλσκι, είναι ο μόνος που μπορεί να ξετυλίξει το μυστήριο. Ξεκινά ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τον δολοφόνο, το οποίο απειλεί τόσο την καριέρα του όσο και την προσωπική του ζωή.



«Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών» Κύκλος 3 (The Secret Lives of Mormon Wives)



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 13 Νοεμβρίου



#Momtok is back. Ο σκανδαλώδης κόσμος μιας παρέας Μορμόνων μαμάδων και ινφλουένσερ καταρρέει όταν βρίσκονται μπλεγμένες σε ένα σκάνδαλο ανταλλαγής συντρόφων που γίνεται διεθνές πρωτοσέλιδο. Πλέον, οι στενοί δεσμοί τους έχουν διαταραχθεί. Η πίστη, η φιλία και η φήμη τους κρέμονται από μια κλωστή.



«To Cook A Bear»



Πρωτότυπη σειρά. Έρχεται 15 Οκτωβρίου



Βόρεια Σουηδία, 1852. Ένας πάστορας κι ο Σάμι θετός γιος του διερευνούν άγριες δολοφονίες.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το Disney+ λανσάρει μια προσφορά περιορισμένου χρόνου, από τις 11 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Σεπτεμβρίου. Νέοι συνδρομητές και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη και πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να εγγραφούν στο Disney+ Standard με 2,99 €/μήνα για 3 μήνες (εξοικονόμηση για 3 μήνες: 21,00 €) ή στο Disney+ Premium με 9,99 €/μήνα για 3 μήνες (εξοικονόμηση για 3 μήνες: 12,00 €). Μετά τους 3 μήνες, ανανεώνεται αυτόματα βάσει της εκάστοτε μηνιαίας τιμής του προγράμματος που έχετε επιλέξει, εκτός αν προβείτε πρώτα σε ακύρωση.



