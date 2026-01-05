Το ζώο άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο πέφτοντας θύμα παράσυρσης.

Διερχόμενο όχημα παρέσυρε λύκο στην περιμετρική της Ναυπάκτου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Κτηνοτρόφοι και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονο προβληματισμό, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού των λύκων, αλλά και των αγριογούρουνων. Όπως αναφέρουν, τα αγριογούρουνα κατεβαίνουν όλο και συχνότερα κοντά σε οικισμούς και καλλιέργειες, αναζητώντας τροφή, με τους λύκους να τα ακολουθούν, γεγονός που αυξάνει τις εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές και βασικούς οδικούς άξονες.

{https://www.youtube.com/watch?v=KsZPVW7SUkM}