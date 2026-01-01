Οι ταινίες που ανοίγουν το 2026 και μας εύχονται καλή κινηματογραφική χρονιά!

Η πρώτη ημέρα του 2026 δεν φέρνει στις κινηματογραφικές αίθουσες κάποιο blockbuster, ωστόσο υπάρχουν επιλογές για όλους. μικρούς και μεγάλους.



Η κωμωδία δράσης Ανακόντα, με το πρωταγωιστικό δίδυμο Τζακ Μπλακ και Πολ Ραντ θα σας διασκεδάσει, ενώ το A Private Life με την Τζόντι Φόστερ, κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Όσοι θέλουν περισσότερο τρόμο και αγωνία στη ζωή τους, μπορούν να δουν την ταινία Θάβουμε τους Νεκρούς. Οι μικροί θεατές θα περάσουν καλά με το παιδικό Αποστολή Άγιος Βασίλης.

Μια Ιδιωτική Ζωή (A Private Life)

Όταν η διακεκριμένη ψυχίατρος Λίλιαν Στάινερ μαθαίνει για τον θάνατο ενός από τους ασθενείς της, αναστατώνεται βαθιά. Πιστεύοντας ότι πρόκειται για δολοφονία, αποφασίζει να

ερευνήσει…

Μετά το Other People’s Children, η Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι επιστρέφει με ένα καθηλωτικό δράμα μυστηρίου, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ, Τζόντι Φόστερ.

{https://youtu.be/ZYtbgrvEyrU?si=0n6idklv0WaJhGQB}

Θάβουμε τους Νεκρούς (We Bury the Dead)

Μετά από μια καταστροφική στρατιωτική τραγωδία, οι νεκροί δεν ανασταίνονται απλώς – κυνηγούν.

Μια νεαρή γυναίκα αναζητά τον αγνοούμενο σύζυγό της, αλλά αυτό που θα ανακαλύψει είναι πολύ πιο τρομακτικό.

{https://youtu.be/p1f7SNarkUo?si=dQf9JOjpd954wKrj}

Ανακόντα (Anaconda)

O Doug (Tζακ Μπλακ) και ο Griff (Πολ Ραντ) είναι κολλητοί φίλοι από παιδιά και πάντα ονειρεύονταν να κάνουν το ριμέικ της αγαπημένης τους ταινίας: το «κλασικό» κινηματογραφικό Anaconda.

Όταν μια κρίση μέσης ηλικίας τούς ωθεί να το κάνουν επιτέλους, κατευθύνονται βαθιά στον Αμαζόνιο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Αλλά τα πράγματα γίνονται σοβαρά όταν εμφανίζεται ένα αληθινό γιγάντιο ανακόντα, μετατρέποντας το κωμικά χαοτικό σετ της ταινίας σε μια θανατηφόρα κατάσταση.

Η ταινία που ψοφάνε να γυρίσουν; Μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή...

{https://youtu.be/2ti11eoZzI0?si=PZ0WeXhmp5GK3nx5}

Αποστολή Άγιος Βασίλης (Mission Santa)

Το εργαστήριο του Άγιου Βασίλη δεν είναι πια αυτό που ήταν: η μαγεία και η παράδοση έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία και τον αυτοματισμό, το χριστουγεννιάτικο έλκηθρο έχει παροπλιστεί και τα δώρα διανέμονται μέσω ενός υπερσύγχρονου κέντρου logistics. Ακόμα και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης έχει αποσυρθεί, παραδίδοντας το εργαστήριό του σε μια νέα γενιά χριστουγεννιάτικων ξωτικών.



Ο Γιόγιο, ένα νεαρό και κάπως αφελές ξωτικό, δεν περίμενε τίποτα από όλα αυτά την πρώτη του μέρα στο εργαστήριο του Άγιου Βασίλη. Όταν ένας σκοτεινός χάκερ υπολογιστών παίρνει τον έλεγχο του εργαστηρίου και απειλεί να καταστρέψει όλα τα δώρα, τα Χριστούγεννα βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο Γιόγιο γίνεται απροσδόκητα η τελευταία ελπίδα του Βόρειου Πόλου!



Ευτυχώς, ο Γιόγιο δεν είναι μόνος. Μαζί με την προσγειωμένη συνάδελφό του Κόκο, τον πιστό μικρό του τάρανδο Κρύμελ και ένα συνταξιοδοτημένο drone συσκευασίας, ξεκινά μια ξέφρενη και συγκινητική αποστολή για να βρουν τον Άγιο Βασίλη. Ανάμεσα σε όλες τις τεχνολογικές αλλαγές, ο Γιόγιο και οι φίλοι του είναι οι μόνοι που μπορούν να βοηθήσουν να ξαναβρεθεί η αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων.

{https://youtu.be/a4WbZSUEHNs?si=q3q3QjqZeSMn8FwA}

Η Φλαμένκο Κιθάρα του Γεράι Κορτές (The Flamenco Guitar of Yerai Cortés)

«Η φλαμένκο κιθάρα του Γεράι Κορτές» αφηγείται την ιστορία του καλύτερου σύγχρονου κιθαρίστα της φλαμένκο, Γεράι Κορτές, συνδυάζοντας τη δύναμη της μουσικής με το βάρος ενός οικογενειακού μυστικού.

{https://youtu.be/pWbtqACRTHY?si=pzL8HVQBggsR4xyo}