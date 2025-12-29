Το 2016 προβλέπεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ενεργό κινηματογραφικά.

Το 2026 αναμένεται να είναι μια τεράστια χρονιά για το box office, με πολυαναμενόμενες συνέχειες όπως το σίκουελ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada», επικές υπερπαραγωγές όπως η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η νέα ταινία του σκηνοθέτη που έρχεται δύο χρόνια μετά τη νίκη του στα Όσκαρ για το Oppenheimer και υπερηρωικές ταινίες από DC και Marvel.

Παράλληλα, αναμένουμε με ανυπομονησία την επιστροφή του Τομ Κρουζ σε δραματικούς κινηματογραφικούς ρόλους, την επανένωση του Μπεν Άφλεκ και του Ματ Ντέιμον στην οθόνη (ξανά), καθώς και την πολυσυζητημένη ταινία Peaky Blinders με τον Κίλιαν Μέρφι να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι.

The Odyssey

Μετά την επιτυχία του Oppenheimer στα ταμεία με έσοδα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και τα βραβεία που κέρδισε, το κοινό είναι πιο ενθουσιασμένο από ποτέ με τον Kρίστοφερ Νόλαν.

Ο μόνος τρόπος για να γίνει πιο επικός από το Oppenheimer είναι να επιστρέψει στην ιστορία που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των επικών έργων: την Οδύσσεια του Ομήρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν αυτή η ταινία γίνει η ταινία της χρονιάς, όπως πολλοί αναμένουν -σίγουρα πάντως είναι η πιο πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη- ο Νόλαν θα ξεκινήσει τη δική του ιστορική Οδύσσεια, διεκδικώντας τον τίτλο του μεγαλύτερου σκηνοθέτη blockbuster του Χόλιγουντ.

{https://youtu.be/1BPaFxDWK1I?si=wpL1pX_Uas_ZSp0-}

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσεια, είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες IMAX και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 16 Ιουλίου 2026.

Στην Οδύσσεια πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, με τη συμμετοχή της Ζεντάια και της Σαρλίζ Θερόν.

Peaky Blinders: The Immortal Man

Τέσσερα χρόνια αφού αποχαιρέτησε την οικογένεια Shelby, την πιο διαβόητη εγκληματική συμμορία του Μπέρμιγχαμ, ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει για την πολυαναμενόμενη ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man».

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια της σειράς.

{https://youtu.be/_Dfc89TY-aA?si=1O4dBE6Ied3qP94d}

Η ταινία, η οποία αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης σειράς θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου 2026 και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.

The Devil Wears Prada 2

Η θρυλική Μέριλ Στριπ «φορά» ξανά το εμβληματικό, σχεδόν ανατριχιαστικό της ύφος και τα μαύρα της γυαλιά - εξ' άλλου είναι αυτή που ορίζει την παγκόσμια μόδα- και συναντά τη διαφορετική αλλά εξίσου εξαιρετική Άν Χάθαγουεϊ, στο σίκουελ «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», που γράφει ιστορία ήδη με την κυκλοφορία του teaser trailer.

Tο πολυαναμενόμενο σίκουελ θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου του 2026. Οι Έμιλι Μπλαντ και ο Στάλνεϊ Τoύτσι επίσης επιστρέφουν στους ρόλους τους, ενώ στις νέες προσθήκες περιλαμβάνονται ο Κένεθ Μπράνα, η σούπερ σταρ Lady Gaga και οι Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού, Μπι Τζέι Νοβάκ, Πολίν Σαλαμέ και Σιμόν Άσλεϊ.

{https://youtu.be/9c-DrMe8o5Q?si=0KuLbvr99LGzyioP}

Digger

O Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου σκηνοθετεί τον Τομ Κρουζ σε «μια άγρια κωμωδία» που έχει τίτλο Digger. Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι: Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ Άχμεντ, Σόφι Ουάιλντ, Έμα Ντ'άρσι και Τζον Γκούντμαν.

{https://youtu.be/xFf4R2noA5M?si=uCdcTiqosjutZ774}

Σύμφωνα με το σλόγκαν της αφίσας, πρόκειται για μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». Η πλοκή επικεντρώνεται στον Digger Rockwell, τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», ο οποίος επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα, προτού η καταστροφή που ο ίδιος προκαλέσει, φέρει τον όλεθρο.

H ταινία αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Dune: Part 3

Το κοινό που αγάπησε τη δεύτερη ταινία θα βιώσει κάτι απροσδόκητα ικανοποιητικό στην τρίτη ταινία, με μια επική υπερπαραγωγή που εκτός από ψυχαγωγία προσφέρει και τροφή για σκέψη.

Θυμίζουμε ότι ο Ντενί Βιλνέβ (σενάριο και σκηνοθεσία), αμέσως μετά το Dune 3 αναλαμβάνει τη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ για λογαριασμό της Amazon.

Η ταινία κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου 2026 και τοποθετείται 12 χρόνια μετά τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας.



Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα επαναλάβει τον ρόλο του ως Πολ Ατρείδης, έχοντας στο πλευρό του τους: Ρόμπερτ Πάτινσον, Τζέισον Μομόα, Φλόρενς Πιου, Ζεντάγια, κ.ά.

The Rip

Αν είσαι φαν των ταινιών με μπαμπάδες, ειδικά όταν πρωταγωνιστούν ο Ματ Ντέιμον ή ο Μπεν Άφλεκ, τότε αυτή η ταινία είναι για εσένα. Το The Rip δεν είναι μια ταινία που θα αφήσει ένα τεράστιο πολιτισμικό αποτύπωμα ή θα πετύχει σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα. Απλώς είναι μια ευχάριστη ταινία τον θεατή με ένα εξίσου λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο.

{https://youtu.be/ARU2WHyOPxE?si=8mHz6gdLz3zdUfVF}



Κυκλοφορεί στο Νetflix στις 16 Ιανουαρίου.

Disclosure Day

O Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία και αυτό είναι ένα μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός από μόνο του. Για μένα, αυτό είναι ένα κρυφό διαμάντι για μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία.

«Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε... στην Ημέρα της Αποκάλυψης («Disclosure Day»)», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Το λαμπερό καστ αποτελείται από τους Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο'Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ίβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιτ Ράσελ, Χένρι Λόιντ-Χιούζ, Μάικλ Γκαστόν και Έλιοτ Βίλαρ.

{https://youtu.be/UFe6NRgoXCM?si=UCaQjbfLgIfcd1IB}

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Ιουνίου 2026.

Narnia: The Magician's Nephew

Η πρώτη ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ μετά την Barbie φάνταζε μια περίεργη επιλογή από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, αλλά ίσως γι' αυτό και να μας ενθουσιάζει τόσο πολύ.

Δεδομένης της απόφασης να ξεκινήσει τη νέα της σειρά Νάρνια με το The Magician's Nephew, το μυθιστόρημα που δεν έχει προσαρμοστεί ποτέ και εμφανίζεται αργότερα στη σειρά, αλλά νωρίτερα χρονολογικά από ταThe Lion, the Witch και the Wardrobe, η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτις ανοίγει την πύλη για τη Νάρνια σε άγνωστο και συναρπαστικό έδαφος.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 26 Νοεμβρίου 2026 και στο Netflix στις 25 Δεκεμβρίου (ανήμερα των Χριστουγέννων).

The Social Reckoning

Ο Άαρον Σόρκιν ετοιμάζει μια συνέχεια του The Social Network με τίτλο The Social Reckoning. Η απώλεια του Ντέιβιντ Φίντσερ και η αντικατάσταση με τον Τζέρεμι Στρονγκ είναι ελαφρώς συγκεχυμένη (όσο υπέροχος κι αν είναι ο Στρονγκ), αλλά είναι ακόμα μια ταινία του Σόρκιν. Το ταβάνι είναι μια σοβαρή υποψηφιότητα για Όσκαρ, και το πάτωμα να αρκεστεί κανείς σε μια ταινία με εξαιρετικές ερμηνείες και έξυπνους διαλόγους που καταλήγει σε ένα ευχάριστο χάος.



Η ταινία προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου 2026.

The Mandalorian and Grogu

To «The Mandalorian and Grogu» είναι μια νέα προσθήκη στο κινηματογραφικό σύμπαν του Star Wars.

Το «The Mandalorian» του Disney+ μεταπηδά στη μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό, με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Πασκάλ της διάσημης σειράς και τον αξιολάτρευτο Baby Yoda (λέγε με Grogu).

{https://youtu.be/_pa1KLXuW0Y?si=QL7K77vl2_uugjZV}

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου 2026.

Spider-Man: Brand New Day

Η συνέχεια της σόλο σειράς Spider-Man του Τομ Χόλαντ είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της Marvel εδώ και χρόνια. Επίσης, το να βλέπουμε επιτέλους τον Hulk να επιστρέφει σε πλήρη δράση μετά από χρόνια, και να φέρνουμε τον Punisher στη μεγάλη οθόνη για πρώτη φορά, είναι δύο τεράστια επιτεύγματα.



Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο απαραίτητο είναι για τη Marvel να εξερευνήσει μια συνεχιζόμενη ιστορία, φέρνοντας νέες εξελίξεις σε χαρακτήρες που υπάρχουν εδώ και χρόνια.

{https://youtu.be/Vsn7sVxCq1M?si=ha8jSjDEL1GHY7Hy}

Η νέα ταινία Spider-Man έρχεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου 2026.

Supergirl

To Supergirl επιστρέφει ως ξαδέλφη του Superman στην πρώτη της ταινία μετά το 1984. Η σειρά κόμικ Supergirl: Woman of Tomorrow του 2021 μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστρια την Μίλι Άλκοκ. Στο πλευρό της ο Τζέισον Μομόα στο ρόλο του Lobo.

{https://youtu.be/YqdAEdkHrwo?si=gR0aWfPnB57H3sq_}

Η ταινία αναμένεται στις 26 Ιουνίου 2026.

Avengers: Doomsday

Η νέα ταινία των «Avengers» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2026 και επαναφέρει τον Captain America του Κρις Εβανς (και όχι μόνο).

Στο πολυαναμενόμενο «Doomsday» επιστρέφει επίσης ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, όχι ως Τόνι Σταρκ λέγε με και Iron Man, αλλά ως ο κακός, Doctor Doom.

Σημειώστε επίσης ότι επιστρέφουν ακόμα οι: Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, Άντονι Μάκι, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλστον, Λετίσια Ράιτ, Σίμου Λιου, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν, Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, κ.ά.

{https://youtu.be/UiMg566PREA?si=JQlPFoeIqht41a4H}

Η ταινία κυκλοφορεί στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

28 Years Later: The Bone Temple

Η επόμενη ταινία 28 Μέρες Μετά έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ενώ το τέλος του 28 Years Later ήταν αναμφίβολα αμφιλεγόμενο και βασίστηκε σε μια ιδιαίτερα βρετανική αναφορά της ποπ κουλτούρας, ο Άλεξ Γκάρλαντ λέει ότι η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, άμεσα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για περισσότερο γοητευτικό Ρέιφ Φάινς και την υποτιθέμενη επιστροφή του Κίλιαν Μέρφι.

{https://youtu.be/EOwTdTZA8D8?si=Z8uKTzZ2DahkuRvQ}

Έρχεται στις 16 Ιανουαρίου.

Michael

H ταινία «Michael» αφηγείται τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον σε σκηνοθεσία Antoine Fuqua, ενός δημιουργού ταινιών που συνδέεται περισσότερο με τίτλους δράσης και θρίλερ όπως το «Ημέρα Εκπαίδευσης», το «The Equalizer»,κ.ά., ενώ το σενάριο είναι του John Logan, του υποψήφιου για Όσκαρ πίσω από τις ταινίες Μονομάχος, Aviator και Hugo.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, τελικά έρχεται ως μία ταινία. Τον κεντρικό ρόλο υποδύεται ο Jaafar Jackson, ο πραγματικός ανιψιός του «βασιλιά της ποπ».

{https://youtu.be/723RZxnDWKE?si=Kwrbbv05sLBFShuH}

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 24 Απριλίου 2026.