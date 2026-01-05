Οι γιατροί σημειώνουν ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη, προκειμένου το παιδάκι να μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας του 3χρονου παιδιού από τον Βόλο, που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με εγκεφαλίτιδα, κατόπιν επιπλοκής της γρίπης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Magnesianews.gr, το παιδί έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, καθώς ξύπνησε από τον λήθαργο, τρώει κανονικά και ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του.

Η κλινική του εικόνα βελτιώνεται καθημερινά, γεγονός που γεμίζει αισιοδοξία τόσο τους γονείς όσο και το ιατρικό προσωπικό. Οι θεράποντες γιατροί παραμένουν προσεκτικοί, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος νοσηλείας και παρακολούθησης, ώστε το παιδί να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εξιτηρίου τις επόμενες ημέρες, εφόσον συνεχιστεί η θετική πορεία.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί παρουσίασε τις ημέρες των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό και εμέτους. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική του Αχιλλοπούλειου και διαγνώστηκε με γρίπη, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε η επιπλοκή της εγκεφαλίτιδας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου εφαρμόστηκε εντατική ιατρική φροντίδα. Παρά την αρχική ανησυχία, η εξέλιξη της υγείας του 3χρονου παιδιού γεννά ελπίδες για πλήρη και ταχεία ανάρρωση.

