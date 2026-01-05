Συνειδητή επιλογή «το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου» σχολιάζει ο Κώσταε Τσουκαλάς για τις δηλώσεις Μητσοτάκη αναφορικά με τη Βενεζουέλα.

Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς καλώντας τις «υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς στη δήλωσή του τονίζει πως «ο κ. Μαρινάκης με σοφιστείες και λογικές ακροβασίες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα από την ανεπίγνωστη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε γλωσσικό ατόπημα η φράση του κ. Μητσοτάκη πως «δεν είναι κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών».

Συνέχισε λέγοντας πως «το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου ήταν συνειδητή του επιλογή. Αυτή η στάση θα αποτελεί στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει όμως να γίνει στίγμα για τη χώρα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς καλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιληφθεί «ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι χωρίς αστερίσκους και "ναι μεν αλλά" , γιατί σε διαφορετική περίπτωση συναινείς στο δίκαιο της ισχύος. Είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι, γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα».

Καταλήγει λέγοντας πως «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, που προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας».