«Ο βομβαρδισμός της Βενεζουέλας και η απαγωγή του Μαδούρο παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα;». Το ερώτημα αυτό τέθηκε αρκετές φορές από τους πολιτικούς συντάκτες στη σημερινή ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ωστόσο σαφή απάντηση δεν έλαβαν. «Θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Ασφαλείας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτηρίζοντας επικίνδυνους όσους κάνουν πρόχειρες ερμηνείες και συγκρίσεις που βάζουν στο ίδιο ζύγι διαφορετικές μεταξύ τους επεμβάσεις.

«Σε λίγες ώρες ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν είθισται να προαναγγέλλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθέτηση του πρωθυπουργού», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα», που «δεν μπορεί να απαντηθεί».

Αναφορικά με την ανάρτηση του πρωθυπουργού και την αναφορά που πυροδότησε την πολιτική αντιπαράθεση ότι «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα», ο Π. Μαρινάκης τη χαρακτήρισε «σωστή, με βάση την ιστορία και τα συμφέροντα της χώρας».

«Είναι σαφές το τι θα υποστηρίξει ο πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Ασφαλείας», πρόσθεσε.

«Επικίνδυνοι είναι όσοι με αστείους συμψηφισμούς και συγκρίσεις άσχετων μεταξύ τους επεμβάσεων προσπαθούν να επιτεθούν στην κυβέρνηση», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Όποιος προσπαθεί να συγκρίνει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με μία επιχείρηση κατά συγκεκριμένου προσώπου, τότε είναι εκτός τόπου και χρόνου».