Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ρέιτσελ Ριντ, το Heated Rivarly η σειρά που κατάφερε να γίνει «ο τηλεοπτικός εθισμός του 2025» παίχτηκε στην Αμερική για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο.

Σε παραγωγή της καναδικής Crave και σε διανομή του ΗΒΟ ΜΑΧ, το Heated Rivarly, που έγινε το πιο πετυχημένο ντεμπούτο της πλατφόρμας από το 2019, έφτασε και στο Vodafone TV.

Με το πρώτο επεισόδιο αυτή την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου και με καινούργιο επεισόδιο κάθε Παρασκευή, ο πρώτος κύκλος των 6 επεισοδίων που αφηγείται την ιστορία έρωτα του Σέιν και του Ίλια, δυο παικτών χόκεϊ επί πάγου, φέρνει στην τηλεοπτική μυθοπλασία ένα καινούργιο είδος αφήγησης. O ανταγωνισμός των δυο ηρώων στα γήπεδα, γρήγορα γίνεται μια παθιασμένη σχέση και είναι ικανή να ταρακουνήσει τα θεμέλια της πετυχημένης καριέρας τους.

Η σειρά απέκτησε φανατικούς θεατές και υποστηρικτές εν μία νυκτί, οι πρωταγωνιστές της έγιναν σταρ, κάνοντας ακόμα και πασαρέλα για γνωστούς οίκους μόδας, και η ιστορία έκλεισε για έναν καινούργιο κύκλο από το ΗΒΟ ΜΑΧ.

Μια mainstream ανάγνωση ενός queer έρωτα, γεμάτη ένταση, συγκίνηση και ρομαντισμό, το Heated Rivarly παίζει στο Vodafone TV και σας προσκαλεί να γίνεται μάρτυρες του πλέον ευπώλητου τηλεοπτικού έρωτα της χρονιάς.