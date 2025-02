ΙΣΟΝ ΛΟΒ: Ο έρωτας πρωταγωνιστεί στο Vodafone TV

Μια μοναδική συλλογή από ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που υπενθυμίζουν ότι η αγάπη δεν έχει όρια, κανόνες και σύνορα, που είναι απρόβλεπτη, απόλυτη και συγκινητική.

Ο Φλεβάρης είναι ο μήνας της αγάπης και το Vodafone TV γιορτάζει τον έρωτα σε όλες του τις μορφές με το αφιέρωμα ΙΣΟΝ ΛΟΒ. Μια μοναδική συλλογή από ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που υπενθυμίζουν ότι η αγάπη δεν έχει όρια, κανόνες και σύνορα, που είναι απρόβλεπτη, απόλυτη και συγκινητική.

«Αγαπώ θα πει εγώ αγαπώ, το τι κάνει ο άλλος είναι δικό του θέμα», έγραψε ο Μενέλαος Λουντέμης, και το ΙΣΟΝ ΛΟΒ είναι εδώ για να το αποδείξει. Από ανεπανάληπτα ρομαντικά classics μέχρι τολμηρές ιστορίες πάθους και συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ, το Vodafone TV προσκαλεί το κοινό να χαθεί στη μαγεία της αγάπης – σε κάθε της μορφή.

Ο διαχρονικός ρομαντισμός του The Notebook, το πάθος και το μυστήριο του Eyes Wide Shut δια χειρός Στάνλεϊ Κιούμπρικ, η συγκίνηση του The Time Traveller’s Wife και η ένταση του Scenes from a Marriage από το ΗΒΟ έρχονται να θυμίσουν ότι ο έρωτας είναι άλλοτε ονειρικός και άλλοτε ανατρεπτικός. Η αναζήτηση της ταυτότητας μέσα από τη δύναμη της αγάπης αποτυπώνεται σε σειρές όπως το We Are Who We Are του Λούκα Γκουαντανίνο, ενώ οι τρυφερές και μελαγχολικές στιγμές του Άγνωστοι Μεταξύ Μας (All of Us Strangers) από την Searchlight Pictures στο Disney+ και του My Own Private Idaho αναδεικνύουν τον έρωτα σε όλες του τις διαστάσεις.

Παράλληλα, ντοκιμαντέρ όπως το Nelly & Nadine, η αληθινή ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα που αψήφησε την ιστορία, το βραβευμένο Η Φωτιά της Αγάπης (Fire of Love) από το National Geographic στο Disney+ που καταγράφει την αφοσίωση δύο ανθρώπων στην επιστήμη και στην αγάπη, αλλά και το υποψήφιο για Όσκαρ Flee, που εξερευνά την αγάπη μέσα από το ταξίδι της αυτογνωσίας, προσφέρουν μια βαθύτερη ματιά στη δύναμη του συναισθήματος.

Όποια κι αν είναι η δική σας ιστορία αγάπης, το ΙΣΟΝ ΛΟΒ αφιέρωμα του Vodafone TV είναι live για ένα μήνα και σας καλεί να γιορτάσετε τον έρωτα όπως του αξίζει – κάθε μέρα, κάθε στιγμή.

Αναλυτικά οι τίτλοι του αφιερώματος: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (The Notebook), WE ARE WHO WE ARE, ΜΑΤΙΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ (Eyes Wide Shut), THE TIME TRAVELLER'S WIFE, NELLY & NADINE, ΦΥΓΗ (Flee), LOOKING, LOOKING: THE MOVIE, TURTLES ALL THE WAY DOWN, THE BODYGUARD, TO ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΑΪΝΤΑΧΟ (My Own Private Idaho), ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΑΜΟ (Scenes From A Marriage), JOKER FOLIE A DEUX, LOVE & DEATH, ROOMIES – και από το Disney+: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ (Kinds of Kindness), ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ (All Of Us Strangers), ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΑΣΤΕΡΙ (The Fault in Our Stars), Η ΛΑΙΔΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ (Lady and the Tramp, 2019), Η ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (Fire of Love)