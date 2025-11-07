Πώς θα γιορταστεί η φετινή Επέτειος του Πολυτεχνείου σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, τι ισχύει για τις απουσίες.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων προετοιμάζονται για την 17η Νοέμβρη που για ακόμη μια χρονιά θα τιμηθεί με αφιερωματικές εκδηλώσεις ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου που φέτος «πέφτει» Δευτέρα δημιουργώντας ένα τριήμερο άνευ μαθημάτων.

Ο χώρος της εκπαίδευσης τιμά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου με σχολικές γιορτές και δρώμενα για τους αγωνιστές της Δημοκρατίας με απώτερο σκοπό να καλλιεργηθεί στους μαθητές η δημοκρατική συνείδηση και κουλτούρα μέσα από με τα ιστορικά γεγονότα της εξέγερσης (14–17 Νοεμβρίου 1973) και της δράσης του φοιτητικού κινήματος τα χρόνια της χούντας.

Φέτος συμπληρώνονται 52 χρόνια από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου που δρομολόγησαν την πτώση της δικτατορίας και την εγκαθίδρυση της Δημοκρασίας. Κάθε χρόνο στις 17 του Νοέμβρη καθιερώθηκε από το 1974 να τιμάται στα σχολεία όλων των βαθμΊδων η «Γιορτή του Πολυτεχνείου» ως φόρος τιμής στην τριήμερη εξέγερση φοιτητών ενάντια στη Χούντα. Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια πραγματοποιούν ανήμερα της εορτής εκδηλώσεις μνήμης στους φοιτητές του Πολυτεχνείου που όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη χούντα των Συνταγματαρχών με κεντρικό σύνθημα Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία, με στόχο η μαθητική κοινότητα να γνωρίσει τα γεγονότα της εποχής και τιμήσει τους εξεγερμένους φοιτητές.

Η φετινή 52η Επέτειος θα είναι μια μέρα χωρίς μαθήματα μεν αλλά με υποχρεωτική παρουσία των μαθητών καθώς θα τηρηθεί απουσιόλογιο με τις απουσίες να χαρακτηρίζονται ως «αδικαιολόγητες» καθώς η ημέρα του Πολυτεχνείου δεν είναι αργία, αλλά σχολική ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που θα σταλεί τις προσεχείς μέρες στα σχολεία, όλες οι βαθμίδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) θα λειτουργήσουν κανονικά, μόνο για τον εορτασμό, όχι για μαθήματα. Αφού παρθούν οι παρουσίες των μαθητών θα ακολουθήσει επετειακή εκδήλωση ή δρώμενο στον χώρο εκδηλώσεων του σχολείου (ή σε άλλο χώρο, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων). Η διάρκεια και το περιεχόμενο καθορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι μαθητές αποχωρούν. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται εκ των προτέρων για την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=vT71KeoA8pk}