Σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα καταγράφονται στη διανομή των σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2025-2026, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σύμφωνα με καταγγελίες διευθυντών σχολείων, χιλιάδες βιβλία δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στις σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα αρκετά μαθήματα να ξεκινούν χωρίς τα απαραίτητα διδακτικά εγχειρίδια.

Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάνει λόγο για «απαράδεκτη ταλαιπωρία» των εκπαιδευτικών, καθώς –όπως αναφέρουν– το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” ζήτησε από τα σχολεία να παραλαμβάνουν μόνοι τους τα βιβλία από τα Κέντρα Διανομής, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους οχήματα.

Η πρακτική αυτή, τονίζουν οι διευθυντές, δεν έχει προηγούμενο και αποτελεί προσβολή για το έργο των εκπαιδευτικών, που καλούνται να αναλάβουν ευθύνες που ανήκουν στην Πολιτεία. Παράλληλα, όσοι εργάζονται στα Κέντρα Διανομής αναφέρουν υπερφόρτωση και εξαντλητικές συνθήκες, καθώς πρέπει να συσκευάζουν και να καταγράφουν χιλιάδες βιβλία για κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά.

Το πρόβλημα, όπως υπογραμμίζεται, ξεκίνησε ήδη από τον Μάιο, όταν ο «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» παρέδωσε μόλις το 40-50% των απαιτούμενων αντιτύπων, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια που η παράδοση γινόταν εγκαίρως και πλήρως.

Η Ένωση ζητά άμεση αποκατάσταση της κανονικής διαδικασίας διανομής των βιβλίων απευθείας στα σχολεία αλλά και ρητή διαβεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο φαινόμενο στο μέλλον. Όπως αναφέρουν οι διευθυντές, «η Πολιτεία οφείλει να σέβεται και να διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών — όχι να τους μετατρέπει σε μεταφορείς βιβλίων».

«Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι μεταφορείς - Ευθύνη της Πολιτείας η διανομή των σχολικών βιβλίων» Αναφορά Τζούφη προς την Υπουργό Παιδείας

Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσε η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη σχετικά με την πρακτική που επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς να μεταφέρουν οι ίδιοι τα σχολικά βιβλία από τα Κέντρα Διανομής προς τις σχολικές μονάδες. Με την αναφορά της, η Μερόπη Τζούφη ζητά την άμεση αποκατάσταση της κανονικής διαδικασίας διανομής των σχολικών βιβλίων απευθείας στις σχολικές μονάδες και τη διαβεβαίωση ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο φαινόμενο στο μέλλον. Όπως τονίζει η βουλευτής Ιωαννίνων: «οι εκπαιδευτικοί επιτελούν ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο και η Πολιτεία οφείλει να τους στηρίζει, όχι να τους επιβαρύνει με καθήκοντα που δεν τους αναλογούν».