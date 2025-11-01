Η προμήθεια των απινιδωτών θα γίνει μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας προχωρώντας στην προμήθεια και εγκατάσταση απινιδωτών σε περίπου 10.000 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε όλη τη χώρα.

Η δράση έρχεται να καλύψει τις ελλείψεις που έχουν καταγραφεί σε σχολεία της επικράτειας και να ενισχύσει την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, όπως η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Οι απινιδωτές είναι σωτήριες ιατρικές συσκευές που, με την κατάλληλη χρήση, μπορούν να επαναφέρουν τη λειτουργία της καρδιάς μέσα σε κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος, όχι μόνο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για κάθε πολίτη που επισκέπτεται τις σχολικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν σωστά τον απινιδωτή και να εφαρμόσουν βασικές τεχνικές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε περίπτωση ανάγκης.

Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο στον εξοπλισμό, αλλά εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» του σχολικού προγράμματος, στη θεματική ενότητα «Υγεία και Πρόληψη». Μέσα από σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις πρώτες βοήθειες, θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής και θα καλλιεργήσουν πνεύμα κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η δράση πρόκειται να ενταχθεί στο Υποπρόγραμμα Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π-62) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021–2025 του ΥΠΑΙΘΑ, με τίτλο «Προμήθεια Απινιδωτών για σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στην επικράτεια». Οι σχετικές διαδικασίες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.