Αντίστροφη μέτρηση για την χριστουγεννιάτικη κλήρωση που μοιράζει 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται η μεγάλη ετήσια φορολοταρία, η οποία μοιράζει έως 100.000 ευρώ σε φορολογούμενους που πραγματοποιούν τις καθημερινές συναλλαγές τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Όπως και στις προηγούμενες κληρώσεις, τα ποσά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Οι νικητές ενημερώνονται άμεσα μέσω μηνύματος στη θυρίδα τους στο myAADE, καθώς και με email, ενώ τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Προσοχή! Όσοι κληρωθούν χωρίς δηλωμένο IBAN, θα πρέπει να τον καταχωρίσουν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης.

Σημειώνεται πως φορολογούμενοι με ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή χωρίς υποχρέωση υποβολής δήλωσης λαμβάνουν διπλούς λαχνούς ανά ευρώ δαπάνης, ενώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο προβλέπεται προσαύξηση 50%.

Αντίθετα, όσοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα ίσο ή άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης, μόλις ανέβου, εδώ.

Στη φορολοταρία συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών με ΑΦΜ στην Ελλάδα, τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος. Από την ετήσια κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία φορολοταρία μέσα στο ίδιο έτος.

Όσον αφορά τους λαχνούς, το ανώτατο ποσό συναλλαγών που υπολογίζεται φτάνει τις 10.000 ευρώ τον μήνα ανά συμμετέχοντα, με έναν λαχνό να αντιστοιχεί σε κάθε ευρώ δαπάνης. Οι λαχνοί αυξάνονται ανάλογα με το ποσοστό των ηλεκτρονικών δαπανών σε σχέση με το μηνιαίο εισόδημα, με διπλασιασμό, τριπλασιασμό ή τετραπλασιασμό όταν αυτό υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% αντίστοιχα.