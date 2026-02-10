Η οδηγία επισημαίνει ότι σε περίπτωση που ιρανικές δυνάμεις επιβιβαστούν σε πλοίο με αμερικανική σημαία, τα πληρώματα δεν θα πρέπει να προβάλλουν βίαιη αντίσταση.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν τα πλοία με αμερικανική σημαία να παραμένουν «όσο το δυνατόν πιο μακριά» από τα ιρανικά χωρικά ύδατα κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από πρόσφατα περιστατικά απόπειρας επιβίβασης από ιρανικές δυνάμεις, σε ένα κλίμα αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, η Αμερικανική Ναυτιλιακή Διοίκηση (MARAD), η οποία υπάγεται στο υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, συνέστησε στους πλοιάρχους να αρνούνται οποιοδήποτε αίτημα επιβίβασης από ιρανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, απόπειρες επιβίβασης —με τη χρήση μικρών σκαφών και ελικοπτέρων για την εξαναγκαστική κατεύθυνση εμπορικών πλοίων προς ιρανικά ύδατα— έχουν καταγραφεί έως και τις 3 Φεβρουαρίου.

Η οδηγία επισημαίνει ότι σε περίπτωση που ιρανικές δυνάμεις επιβιβαστούν σε πλοίο με αμερικανική σημαία, τα πληρώματα δεν θα πρέπει να προβάλλουν βίαιη αντίσταση. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η αποχή από τη χρήση βίας δεν συνιστά συναίνεση ή αποδοχή της επιβίβασης. Η MARAD συνέστησε επίσης στα πλοία που κινούνται ανατολικά μέσω των Στενών του Ορμούζ να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πλευρά του Ομάν.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά από έναν νέο γύρο έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν και επικεντρώθηκαν στον τρόπο προσέγγισης των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι συνομιλίες αυτές ήταν οι πρώτες μεταξύ των δύο χωρών μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του περασμένου Ιουνίου.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν χαρακτήρισε τις επαφές «βήμα προς τα εμπρός», τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για την αρχή μιας μακρότερης διπλωματικής διαδικασίας και όχι για άμεση λύση. Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για «καλό ξεκίνημα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο Ομάν ήταν «πολύ καλές» και ότι θα ακολουθήσουν και άλλες, προειδοποιώντας παράλληλα την Τεχεράνη ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα έχει «πολύ βαριές» συνέπειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, με αντικείμενο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν. Το Ισραήλ, στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, πιέζει εδώ και καιρό για την πλήρη διάλυση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τον περιορισμό του βαλλιστικού οπλοστασίου της Τεχεράνης και τον τερματισμό της στήριξης ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή.