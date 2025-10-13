Μετά την επέτειο του «ΟΧΙ» οι μαθητές έχουν ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στα σχολεία.

Προ των πυλών η 28η Οκτωβρίου με τα σχολεία και τους μαθητές όλων των βαθμίδων να προετοιμάζονται για να τιμήσουν με σεβασμό, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια την Εθνική Επέτειο και την ημέρα του «ΟΧΙ». Τα ημερολογιακά τερτίπια αποδεικνύονται ιδιαιτέρως ευνοϊκά για την μαθητική κοινότητα καθώς η επέτειος φέτος «πέφτει» Τρίτη οπότε εύλογα οι σχολικές γιορτές θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία την Δευτέρα 27 του μήνα με εξαίρεση τους μαθητές της Θεσσαλονίκης που θα την γιορτάσουν την Παρασκευή 25. Με τα δεδομένα αυτά δημιουργείται ένα τετραήμερο και ένα πενθήμερο αντίστοιχα χωρίς μαθήματα, με τους μαθητές βέβαια να έχουν την υποχρέωση συμμετοχής και παρουσίας στις σχολικές εκδηλώσεις καθώς τηρείται απουσιολόγιο με τις απουσίες σε κάθε περίπτωση να θεωρούνται αδικαιολόγητες.

Η 28η Οκτωβρίου δίνει σκυτάλη στο επόμενο τριήμερο άνευ σχολικών μαθημάτων

Και πριν καλά καλά ξεκουραστούν οι μαθητές και επανέλθουν στη σχολική καθημερινότητα ένας νέος εορτασμός φέρνει ένα έξτρα τριήμερο χωρίς μαθήματα και μάλιστα εντός Νοεμβρίου. Ειδικότερα στις 17 του μήνα που φέτος «πέφτει» Δευτέρα η σχολική κοινότητα τιμά την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου θα διοργανώσουν σχολικές γιορτές αφιερωμένες στα μηνύματα και τα δρώμενα του Πολυτεχνείου. Οι μαθητές μέσα από τα σχολικά αφιερώματα αναβιώνουν τα κρίσιμα γεγονότα από την περίοδο του 1973 και την εξέγερση των φοιτητών και μνημονεύουν την αξία της δημοκρατίας, του σεβασμού προς τη ζωή, την αλληλεγγύη και την ομαδικότητα. Τιμάται η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου το 1973 και ο αντιδικτατορικός αγώνας όσων αντιστάθηκαν και υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία και την ελευθερία! Μετά το πέρας της γιορτής οι μαθητές αποχωρούν από τις σχολικές μονάδες ενώ στην Πρωτοβάθμια να σημειωθεί ότι η Πρωινή Ζώνη, το Ολοήμερο και το Διευρυμένο Ολοήμερο δεν θα λειτουργήσουν.