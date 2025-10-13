Η ψυχική υγεία και οι δράσεις προαγωγής της εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα της εβδομάδας μέσω δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων καλούνται να αφιερώσουν έως και 4 ώρες από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αυτής της εβδομάδας για έναν σπουδαίο λόγο. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να αφιερώσουν έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες χωρίς μαθήματα, αποκλειστικά για δράσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και ευεξία των μαθητών.

Η δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ημέρα από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι: να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τη σημασία της ψυχικής υγείας, να καλλιεργηθούν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, να βελτιωθεί το κλίμα στις σχολικές κοινότητες και να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, τα σχολεία δύνανται να οργανώσουν συζητήσεις και ομιλίες με ειδικούς ψυχικής υγείας, βιωματικά εργαστήρια και ομαδικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις και εκθέσεις μαθητικών έργων, δράσεις συνεργασίας με τοπικούς φορείς και συλλόγους.

Η πρωτοβουλία δεν έχει χαρακτήρα σχολικής αργίας αλλά εκπαιδευτικής δράσης χωρίς διδασκαλία μαθημάτων, με επίκεντρο τον άνθρωπο, την ψυχική ευεξία και τη σχολική κοινότητα.

Όταν, ένα παιδί έχει καλή ψυχική υγεία, μπορεί να σκέφτεται καθαρά, να κάνει φίλους και να μαθαίνει νέα πράγματα. Αναπτύσσει επίσης αυτοπεποίθηση, αποκτά αυτοεκτίμηση, μαθαίνει να βάζει στόχους, αποκτά δεξιότητες αντιμετώπισης και διαχείρισης και αναπτύσσει μια υγιή συναισθηματική άποψη για τη ζωή.

Η εγκύκλιος εδώ