«Στο ίδιο έργο θεατές» καταγγέλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί για τα κενά στα σχολεία και ζητάνε νέο γύρο προσλήψεων για να μην χαθεί η χρονιά.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων υπολειτουργούν από τα τεράστια κενά που καταγράφονται καθημερινά λόγω της υποστελέχωσης που φέτος έχει χτυπήσει «κόκκινο» με χιλιάδες ώρες μαθημάτων να χάνονται και οι μαθητές να μην γνωρίζουν πότε και αν θα αναπληρωθούν αυτά τα μαθήματα.

Παρά τις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών η κατάσταση συνεχίζει να είναι ασφυκτική και όπως καταγγέλλουν γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί τα παιδιά μένουν χωρίς δάσκαλο, οι τάξεις συγχωνεύονται ατάκτως για να «μπαλωθούν» τα κενά, το ολοήμερο «καταρρέει» και το αρμόδιο Υπουργείο επιλέγει να «μην ακούει» και να προτείνει στους γονείς να καλούν οι ίδιοι στις διευθύνσεις Εκπαίδευσης και να γνωστοποιούν τα κενά. Στο ίδιο πλαίσιο τμήματα ένταξης μένουν κλειστά, εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε τρία και τέσσερα σχολεία για να καλύψουν ό,τι μπορούν ενώ η Ειδική Αγωγή και η Παράλληλη Στήριξη βρίσκονται στο στόχαστρο νέων ρυθμίσεων που αποδομούν κάθε έννοια συμπερίληψης. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και γονέων καταγγέλλουν ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένα σχέδιο υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου. «Η εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο – είναι δικαίωμα», τονίζουν και καθημερινά πασχίζουν να ακουστεί η φωνή τους για ένα σχολείο με επαρκή στελέχωση.

«Τα σχολεία λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις και οι μαθητές στερούνται βασικά μορφωτικά δικαιώματα»

Όπως καταγγέλλει ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ «ο πρώτος μήνας από την έναρξη των σχολείων σημαδεύεται από 2.258 χαμένες ώρες την εβδομάδα στη Γ΄ Αθήνας. Όσο κι αν επιχειρείται να παρουσιαστεί ως «εξορθολογισμός», η πραγματικότητα δείχνει πως βιώσιμη λύση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων και τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Η τραγική αυτή εικόνα και τα συνεχιζόμενα ελλείμματα επιβεβαιώνονται καθημερινά από τους αιρετούς μας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη 157 κενά στη Γενική Παιδεία και 63 στην ΕΑΕ, στη Γ΄ Αθήνας περισσότερες από 2.250 χαμένες διδακτικές ώρες την εβδομάδα και 100 κενά εκπαιδευτικών, στη Δράμα 336 ώρες στη Γενική και 92 στην ΕΑΕ, ενώ στη Δ΄ Αθήνας, μετά τις τελευταίες προσλήψεις (60 στη Γενική, 3 στην ΕΑΕ – ΤΕ, ΣΜΕΑΕ – και 32 στην Παράλληλη Στήριξη), καλύφθηκε μόλις το 60% των λειτουργικών αναγκών της Γενικής Εκπαίδευσης και ένα απογοητευτικό 2% της ΕΑΕ. Στην Κορινθία, το ποσοστό κάλυψης των κενών στη Γενική Παιδεία μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων ανήλθε μόλις στο 27,2% κοκ.Διαδικτυακά μαθήματα Οι αριθμοί αυτοί διαψεύδουν κάθε επικοινωνιακή προσπάθεια ωραιοποίησης. Τα σχολεία λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις και οι μαθητές στερούνται βασικά μορφωτικά δικαιώματα.»

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στοιχεία «φωτιά» για την Γ Αθήνας

«Σε 119 σχολικές μονάδες της Γ΄ Αθήνας, τα εξορθολογισμένα και συμπιεσμένα κενά (σε ώρες) που έχουμε στη Γενική Παιδεία ανά ειδικότητα είναι:

ΠΕ01: 156 (32 + 26 + 98)

ΠΕ02: 98 (11 + 50 + 37)

ΠΕ03: 100 (5 + 4 + 91)

ΠΕ04.01: 87 (30 + 25 +32)

ΠΕ04.02: 56 (3 + 32 + 21)Σχολικός εξοπλισμός

ΠΕ04.04: 15 (0 + 0 + 15)

ΠΕ04.05: 10 (0 + 7 + 3)

ΠΕ05: 110 (14 + 7 + 89)

ΠΕ06: 414 (17 + 133 + 264)

ΠΕ07: 4 (1 +3 + 0)

ΠΕ08: 50 (16 + 10 + 24)

ΠΕ11: 197 (60 + 22 + 115)

ΠΕ78: 0

ΠΕ79: 62 (36 + 26 + 0)

ΠΕ80: 104 (35 +49 +20)

ΠΕ81: 36 (23 + 13 +0)

ΠΕ82: 112 (4 + 20 + 88)

ΠΕ83: 120 (28 + 3 + 89)

ΠΕ84: 32 (23 + 9 + 0)

ΠΕ85: 0

ΠΕ86: 198 (50 +38 + 110)

ΠΕ87.01: 0

ΠΕ87.02: 54 (33 + 4 +17)

ΠΕ87.03: 0, ΠΕ87.04: 0, ΠΕ87.05: 0, ΠΕ87.06: 0, ΠΕ87.07: 0,

ΠΕ87.08: 34 (0 + 4 + 30)

ΠΕ87.09: 24 (7 + 0 +17)

ΠΕ87.10: 0

ΠΕ88.01: 3 (0 + 0 + 3)

ΠΕ88.02: 0, ΠΕ88.03: 0, ΠΕ88.04: 0, ΠΕ88.05: 0

ΠΕ89.01: 50 (19 + 23 + 8)

ΠΕ89.02:0

ΠΕ90: 19 (0 +0 +19) (Γ)

ΠΕ91.01: 0, ΠΕ91.02: 0

ΔΕ02.01: 26 (26+0+0)

ΔΕ02.02: 86 (30+30+26)

*** Οι αριθμοί ενός των παρενθέσεων αφορούν σε λειτουργικά κενά ανά ομάδα, Α’ (Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα) Β’ (Περιστέρι), Γ’ (Ίλιον, Πετρούπολη, Καματερό, Αγ. Ανάργυροι). Μάλιστα όπως καταγγέλλει «μετά τις 2 πρώτες φάσεις που θα έπρεπε να έχει καλυφθεί το σύνολο των αναγκών των σχολικών μονάδων, υπολογίζουμε μόνο στη Γενική Εκπαίδευση 2.258 χαμένες διδακτικές ώρες/εβδομάδα, ένα μήνα μετά της έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εκατό κενά εκπαιδευτικών μόνο στη Γενική!»

700 κενά στην Α Αθήνα - Στα κάγκελα γονείς και εκπαιδευτικοί

Τον κώδωνα του κινδύνου για τα 700 κενά στην Α Αθήνα κρούει και η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «η Αθηνά». Όπως καταγγέλλουν «αρά τα επικοινωνιακά πανηγύρια του Υπουργείου Παιδείας για “ομαλή και έγκαιρη έναρξη”, τουλάχιστον 700 κενά όλων των ειδικοτήτων παραμένουν ακάλυπτα στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, ακόμη και μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών! Μαθητές χωρίς δάσκαλο και δασκάλα, τμήματα που συγχωνεύονται, ειδικότητες που λείπουν, προγράμματα που δεν μπορούν να φτιαχτούν, τμήματα ένταξης κλειστά, ολοήμερα που δεν λειτουργούν, νηπιαγωγεία με ελλείψεις ρεκόρ, εκπαιδευτικοί που καλούνται να υπηρετούν σε 3 ή 4 ή και 5 σχολεία… Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τα κυβερνητικά δελτία τύπου και το κρυφτούλι των υπευθύνων.»

«Με τις νέες οδηγίες προτεραιοποίησης, τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, ακόμη και μαθητές της Ειδικής Αγωγής, μένουν εκτός ολοήμερου γιατί “δεν πληρούν τα κριτήρια” ή γιατί “δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός”. Αντί για καθολική πρόσβαση, έχουμε επιλεκτική πρόσκληση. Αντί για στήριξη των οικογενειών, έχουμε νέα ταξικά φίλτρα. Τα ολοήμερα σχολεία, αντί να είναι μοχλός παιδαγωγικής και κοινωνικής στηριξης, μετατρέπονται σε εργαλείο αποκλεισμού και εξοικονόμησης πόρων. Οι νέες εγκύκλιοι που προβλέπουν συνδιδασκαλίες, μερικές τοποθετήσεις και κοινή κάλυψη πολλών μαθητών από έναν μόνο εκπαιδευτικό, θεσμοθετούν την υποβάθμιση και τελικά την εγκατάλειψη, σπρώχνοντας τους γονείς σε δαπανηρές λύσεις και καταφυγή σε ιδιώτες. Με πρόσχημα την “ευελιξία” και τον “εξορθολογισμό”, η ειδική εκπαίδευση μετατρέπεται σε διαχείριση ελλείψεων. Χιλιάδες μαθητές με διαγνωσμένες ανάγκες παραμένουν χωρίς στήριξη, σχολεία ειδικής αγωγής λειτουργούν με κενά σε δασκάλους, παράλληλους, ειδικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Η “συμπερίληψη” της κυβέρνησης είναι κενό γράμμα.» τονίζουν οι εκπαιδευτικοί και απαιτούν άμεση κάλυψη των κενών.

Η Ζαχαράκη παλεύει να λυθεί το αδιέξοδο με τα κενά

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι η Σοφία Ζαχαράκη κάνει «αγώνα δρόμου» για να εξομαλυνθεί η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία και ήδη έχει ζητήσει από τον πρωθυπουργό εξασφάλιση επιπλέον πιστώσεων για τουλάχιστον 500 αναπληρωτές. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 37.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καλύπτοντας γύρω στις 35.000 θέσεις στα σχολεία. Είναι προσωπικό στοίχημα της υπουργού μέσα από τις νέες πιστώσεις που αναμένεται να εξασφαλιστούν, να καλύψει άμεσα τα εναπομείναντα κενά και να ξεπεράσει συνολικά τις 40.000 προσλήψεις, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.