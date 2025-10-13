Εκπαιδευτικοί και μαθητές ενώνουν τις φωνές τους με τους λοιπούς εργαζόμενους στην απεργία για το 13ωρο και τις αλλαγές στο εργασιακό.

Δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές αναμένεται να δώσουν ηχηρό παρών στην αυριανή απεργία της 14ης Οκτωβρίου με φόντο το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις που μεταξύ άλλων επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως.

Το κέντρο της Αθήνας αλλά και η χώρα θα μπει αύριο σε κλοιό κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων καθώς έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ όπως και ΠΟΣΕΕΠΕΑ δίνουν απεργιακό ραντεβού στο δρόμο αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο και διεκδικώντας την απόσυρσή του. Όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ η 13ωρη εργασία που προωθείται μετατρέπει τον τον εργαζόμενο του 21ου αιώνα σε εργάτη χωρίς δικαιώματα και ζωή. Οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων υπό την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ θα δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» που σημειώνει ότι «στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία. Μονόδρομος για μας τους εργαζόμενους η κλιμάκωση του αγώνα μας. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στη νέα απεργία την Τρίτη 14/10 και στην απεργιακή συγκέντρωση 10.30 στα Προπύλαια. Στα σκουπίδια το 13ωρο και η σύγχρονη σκλαβιά, εμείς και οι μαθητές μας δεν είμαστε μηχανές! Ως εδώ! Δεν περιμένουμε σωτήρες, διεκδικούμε (και στην εποχή μας μπορούμε να έχουμε) μόρφωση, ζωή και δουλειά για όλους με σύγχρονα δικαιώματα:• Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς για να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. • Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους! Μονιμοποίηση των αναπληρωτών. • Να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά στα σχολεία. • Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία. • Σύγχρονα, ασφαλή σχολεία και μεταφορές • Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εισοδήματός μας.»

«Κλείνουμε τα σχολεία μας, βγαίνουμε στο δρόμο μαζικά» – Οι μαθητές στηρίζουν την απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Οι μαθητές της Αθήνας δηλώνουν έτοιμοι να συμμετάσχουν ενεργά στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στηρίζοντας τον αγώνα των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Με σύνθημα «Σχολείο σκλαβιά – ζωή σκλαβιά, αγώνας γιατί θέλουμε να ζούμε πραγματικά!», η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί τους μαθητές να «κλείσουν τα σχολεία» και να δώσουν μαζικό παρών στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στα Προπύλαια.

Στην ανακοίνωσή τους, οι μαθητές τονίζουν ότι «μας αφορά το πόσες ώρες τη μέρα θα σκοτώνονται στη δουλειά οι γονείς μας», σημειώνοντας πως «ο νόμος για 13 ώρες δουλειά είναι απάνθρωπος και δεν σε αφήνει να ζεις πραγματικά». Παράλληλα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις ελλείψεις και τα προβλήματα στα σχολεία, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, τις ελλείψεις καθηγητών, αλλά και για τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις «τριπλές πανελλαδικές» και την καθιέρωση Τράπεζας Θεμάτων και Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Τα αιτήματα των μαθητών:

Να αποσυρθεί ο νόμος για τις 13 ώρες εργασίας.

Όχι στις τριπλές πανελλαδικές και την Τράπεζα Θεμάτων.

Να καλυφθούν άμεσα τα κενά εκπαιδευτικών.

Όχι στις συγχωνεύσεις τμημάτων – 15 μαθητές ανά τάξη.

Να λυθεί το ζήτημα της μετακίνησης μαθητών σε όλη τη χώρα.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους μαθητές «να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στην αδικία» και να βγουν μαζικά στο δρόμο «για ένα σχολείο και μια ζωή με αξιοπρέπεια».

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην αυριανή απεργία

Η 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στην οποία συμμετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές, δεν σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες και εύλογα οι ώρες που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία θα παραμείνουν κενές, χωρίς διδασκαλία. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές μπορεί να αποχωρήσουν νωρίτερα, ύστερα από απόφαση της διεύθυνσης του σχολείου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ολοήμερα προγράμματα Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, καθώς η απουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους για τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τα σχολεία για να ενημερωθούν σχετικά με το αναπροσαρμοσμένο πρόγραμμα της Τρίτης και τις πιθανές αλλαγές στη λειτουργία των τάξεων ή του ολοήμερου.