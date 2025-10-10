Οι εκπαιδευτικοί απεργούν ξανά την Τρίτη 14 Οκτώβρη, τι θα γίνει στα σχολεία με σχόλασμα και ολοήμερο,

Η κήρυξη 24ωρης απεργίας από την ΑΔΕΔΥ για την προσεχή Τρίτη 14 Οκτώβρη προκάλεσε συζητήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι με τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δεδομένου ότι δάσκαλοι και καθηγητές θα συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι συζητήσεις μάλιστα που έφτασαν να αναφέρονται σε «κλειστά σχολεία» και οριζόντιο λουκέτο στις σχολικές μονάδες ανήμερα της απεργίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία καθώς θα τηρηθεί στο ακέραιο το σχολικό πρωτόκολλο.

Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία θα παραμείνουν κενές. Εάν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης.

Μοναδική υποσημείωση τίθεται στη λειτουργία του Ολοήμερου σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά καθώς η ενδεχόμενη απουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς θα ενημερωθούν εγκαίρως για το πρόγραμμα μαθημάτων της επόμενης Τρίτης.

Όπως τονίζουν στο Dnews εκπαιδευτικοί η συμμετοχή τους θα είναι μαζική στην απεργία της 14/10 καθώς «αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων της 1ης Οκτωβρίου και στοχεύει στη διασφάλιση του 8ωρου, της προστασίας των εργαζομένων και της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddeg7gzebdep?integrationId=40599y14juihe6ly}