«Κλείνουμε τα σχολεία μας, βγαίνουμε στο δρόμο μαζικά», οι μαθητές στηρίζουν τον απεργιακό ξεσηκωμό για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι μαθητές της Αθήνας στηρίζουν την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ όπου συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί την προσεχή Τρίτη 14 Οκτώβρη και με ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν την απόφασή τους να «βάλουν λουκέτο στα σχολεία» και να προχωρήσουν σε κινητοποίηση στις 10:00 το πρωί στα Προπύλαια.

Στο κάλεσμά της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας αναφέρει ότι οι μαθητές θα συμμετάσχουν ενεργά στην απεργιακή κινητοποίηση, κλείνοντας τα σχολεία τους και διαδηλώνοντας «για να ζούμε πραγματικά». Με σύνθημα «Σχολείο σκλαβιά - ζωή σκλαβιά αγώνας γιατί θέλουμε να ζούμε πραγματικά» οι μαθητές της Αθήνας δήλωνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν δυναμικά στην απεργία της 14ης Οκτώβρη.

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους κατεβαίνουν στον δρόμο «γιατί μας αφορά το πόσες ώρες τη μέρα θα σκοτώνονται στη δουλειά οι γονείς μας. Ο νόμος για 13 ώρες δουλειά τη μέρα είναι απάνθρωπος, δεν σε αφήνει να ζεις πραγματικά.»

«Εμείς που κάνουμε καθημερινά 13ωρο σχολείο- φροντιστήριο- διάβασμα και ξανά από την αρχή, ξέρουμε τι σημαίνει να μην έχεις χρόνο να κάνεις το απλό, να δεις τους φίλους και την οικογένειά σου, να ξεκουραστείς, να αθληθείς, να πας μια βόλτα, Να κάνεις μια δραστηριότητα! Δεν φτάνει που οι γονείς μας αναγκάζονται ήδη να «πεθαίνουν» στη δουλειά για να πληρώσουν νοίκι, σούπερ, φροντιστήρια, λογαριασμούς, τώρα θέλουν να κάνουν νόμο τις 13 ώρες δουλειά! Λύση είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν οι τιμές στο σούπερ- μάρκετ, να δοθεί βοήθεια για τα ενοίκια, το ρεύμα κτλ, όχι να δουλεύει κάποιος 13 ώρες τη μέρα για να επιβιώνει λες και ζούμε 2 αιώνες πριν! Σε λίγο θα μας πουν να πάμε στο σχολείο με κάρο, να μην έχουμε ίντερνετ και να δουλεύουμε με τσάπες.»

Οι μαθητές δηλώνουν ότι αντιδρούν:

Στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– «είναι απάνθρωπο και δεν αφήνει τους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια».

Στις ελλείψεις και τα προβλήματα στα σχολεία, με υπερφορτωμένες τάξεις, ελλείψεις καθηγητών, προβλήματα υποδομών και καθυστερήσεις στη μετακίνηση μαθητών. Στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για «τριπλές πανελλαδικές», με την εισαγωγή Τράπεζας Θεμάτων και Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Η ανακοίνωση των μαθητών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουμε μέρος στην Απεργία στις 14/10. Κλείνουμε τα σχολεία μας, βγαίνουμε στο δρόμο μαζικά.

– Γιατί μας αφορά το πόσες ώρες τη μέρα θα σκοτώνονται στη δουλειά οι γονείς μας.

Ο νόμος για 13 ώρες δουλειά τη μέρα είναι ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΔΕΝ ΣΕ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

Εμείς που κάνουμε καθημερινά 13ωρο σχολείο- φροντιστήριο- διάβασμα και ξανά από την αρχή, ξέρουμε τι σημαίνει να μην έχεις χρόνο να κάνεις το απλό, να δεις τους φίλους και την οικογένειά σου, να ξεκουραστείς, να αθληθείς, να πας μια βόλτα, Να κάνεις μια δραστηριότητα!

Δεν φτάνει που οι γονείς μας αναγκάζονται ήδη να «πεθαίνουν» στη δουλειά για να πληρώσουν νοίκι, σούπερ, φροντιστήρια, λογαριασμούς, τώρα θέλουν να κάνουν νόμο τις 13 ώρες δουλειά! Λύση είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν οι τιμές στο σούπερ- μάρκετ, να δοθεί βοήθεια για τα ενοίκια, το ρεύμα κτλ, όχι να δουλεύει κάποιος 13 ώρες τη μέρα για να επιβιώνει λες και ζούμε 2 αιώνες πριν! Σε λίγο θα μας πουν να πάμε στο σχολείο με κάρο, να μην έχουμε ίντερνετ και να δουλεύουμε με τσάπες.

– Γιατί θέλουμε να φωνάξουμε για την απαράδεκτη κατάσταση των σχολείων μας!

Η μετακίνηση 3.500 μαθητών μέσα στην Αττική είναι ακόμη στον αέρα, συγχωνεύσεις τμημάτων, μαθητές σαν σαρδέλες στις τάξεις, 28άρια τμήματα ακόμη και στις Ομάδες Προσανατολισμού στα λύκεια, κενά και χαμένες ώρες, ταβάνια και παράθυρα που πέφτουν στα κεφάλια μας. ΩΣ ΕΔΩ- Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ! Λεφτά για τους πολέμους τους, για τη σφαγή στην Παλαιστίνη και για μπίζνες με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ βρίσκουν στο λεπτό και δεν υπάρχει φράγκο μας λένε για το σχολειό!

– Για να καταλάβουν καλά εκεί στο Υπ. Παιδείας πως ο επόμενος νόμος που θέλουν να φέρουν για ΤΡΙΠΛΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ!

Τώρα, θέλουν τώρα να δίνουμε μίνι πανελλαδικές σε κάθε τάξη του Λυκείου σε όλα τα μαθήματα με Τράπεζα Θεμάτων και ΕΒΕ! Πάμε καλά; Θα ξεκινάμε φροντιστήρια από το νηπιαγωγείο σε λίγο! Ούτε να το σκέφτονται! Δείχνουμε τη δύναμή μας και τους προειδοποιούμε!

Αιτήματα για κλειστά σχολεία και συμμετοχή στην απεργία Τρίτη 14/10:

Να μην αναγκάζονται να δουλεύουν οι γονείς μας 13 ώρες τη μέρα!

Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλαδικές!

Να καλυφθούν εδώ και τώρα τα κενά εκπαιδευτικών!

Όχι συγχωνεύσεις τμημάτων- 15 μαθητές/ τάξη, ειδικά στις Ομ. Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ

Να λυθεί εδώ και τώρα η μετακίνηση για τους μαθητές στα σχολεία τους

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

@mathitesgr