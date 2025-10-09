Το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο των σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά και για την επιστροφή στα θρανία.

76 μέρες μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα 2025 και έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ των μαθητών για το πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές που καθε χρονιά χαρίζουν ένα δεκαπενθήμερο ξεκούρασης.

Σύμφωνα με τον καθιερωμένο προγραμματισμό τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν προπαραμονές Χριστουγέννων ήτοι στις 23 του μήνα που φέτος «πέφτει» Τρίτη. Είναι η μέρα ορόσημο που οι μαθητές όλων των βαθμίδων πάνε για τελευταία φορά σχολείο πριν τη γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η 23η Δεκέμβρη είναι μια σχολική μέρα με πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων ενώ είθισται κυρίως στην πρωτοβάθμια οι τελευταίες σχολικές ώρες να αφιερώνονται σε χριστουγεννιάτικες γιορτές και δραστηριότητες που σχετίζονται με το πνεύμα και το νόημα των γιορτών.

Η επιστροφή στα θρανία, γίνεται μετά τα Θεοφάνια, συνεπώς η πρώτη ημέρα μαθημάτων για το 2026 αναμένεται να είναι την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου με τις φετινές χριστουγεννιάτικες διακοπές να διαρκούν 16 μέρες!