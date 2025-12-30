Όποιος καταστρέφει έργο τέχνης σε Μουσείο αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.000 ευρώ.

Στη λήψη αυστηρότερων μέτρων προχωρά η κυβέρνηση με στόχο να αποτραπούν νέα περιστατικά βανδαλισμών σε χώρους πολιτισμού, στον απόηχο του σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Εθνική Πινακοθήκη. Τότε, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του κόμματος «Νίκη», Νίκος Παπαδόπουλος, συνελήφθη μετά από εισβολή στους εκθεσιακούς χώρους και την πρόκληση εκτεταμένων φθορών σε έργα σύγχρονης τέχνης που εκτίθεντο στο δημόσιο πολιτιστικό ίδρυμα. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στον πολιτικό όσο και στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έθεσε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης το ζήτημα της προστασίας των έργων τέχνης και της ασφάλειας των πολιτιστικών χώρων.

Η υπόθεση απασχόλησε επί μακρόν τη δημόσια συζήτηση και σήμερα, λίγο πριν από το τέλος του έτους, το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της αποτροπής πράξεων φθοράς σε έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διάταξη που εισάγει το νέο άρθρο 378Α στον Ποινικό Κώδικα, προβλέποντας αυστηρότερες και σαφώς εξειδικευμένες ποινές για τη φθορά έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων που εκτίθενται ή φυλάσσονται σε δημόσιους ή εποπτευόμενους από το κράτος χώρους. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει ή αλλοιώνει με οποιονδήποτε τρόπο έργο τέχνης ή συλλεκτικό αντικείμενο σε μουσεία, χώρους του Δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, καθώς και χρηματική ποινή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.000 ευρώ.

Η πολιτεία καθιστά σαφές ότι τέτοιες ενέργειες δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως απλές φθορές ξένης ιδιοκτησίας, αλλά ως σοβαρά ποινικά αδικήματα. Η διάταξη προβλέπει ηπιότερη ποινική μεταχείριση μόνο στην περίπτωση που η φθορά προκλήθηκε από αμέλεια και όχι με πρόθεση, με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για περιπτώσεις όπου η φθορά αφορά έργο τέχνης ή συλλεκτικό αντικείμενο μεγάλης οικονομικής αξίας, άνω των 120.000 ευρώ. Εάν η πράξη τελεστεί από δύο ή περισσότερα άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεσή της ή στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, το αδίκημα αναβαθμίζεται σε κακούργημα, με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης έως και οκτώ ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ.