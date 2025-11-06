Η Ειδική Αγωγή είναι υπό κατάρρευση υπό το βάρος των εκατοντάδων κενών που καταγράφονται δύο μήνες μετά το πρώτο κουδούνι της χρονιάς.

Η Σοφία Πουλοπούλου, Αναπληρώτρια Γραμματέας Ειδικής Αγωγής του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, χτύπησε «καμπανάκι» για την κατάσταση στην Ειδική Αγωγή, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την αδιαφορία και την ανεπάρκειά της που μεταφράζεται σε ηχηρά κενά εκπαιδευτικών από τα σχολεία.

Όπως τόνισε σε ερώτησή της προς την Υπουργό Παιδείας, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γ’ Αθήνας τα κενά σε δασκάλους και νηπιαγωγούς για παράλληλες στηρίξεις και Τμήματα Ένταξης ξεπερνούν τις 400 θέσεις, αφήνοντας εκατοντάδες μαθητές χωρίς εκπαιδευτική κάλυψη.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ά Αθήνας, τα κενά στην Ειδική Αγωγή ξεπερνούν ήδη τις 600 θέσεις σε Νηπιαγωγούς και Δασκάλους Ειδικής Αγωγής για να καλυφθούν παράλληλες στηρίξεις και Τμήματα Ένταξης, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κενά στις ειδικότητες. Αντίστοιχα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ´ Αθήνας, τα κενά στην Ειδική Αγωγή σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, ξεπερνούν τις 400 θέσεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλ, το 1/3 και πλέον των επικείμενων προσλήψεων, απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο στην Ά και Γ´ Αθήνας, χωρίς να υπολογίζουμε το σύνολο των αναγκών της Γενικής Παιδείας και της Ειδικής Αγωγής σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση ανά την επικράτεια» τονιζει.

Η κα Πουλοπούλου επισήμανε ότι μόνο ένα μέρος των επικείμενων προσλήψεων αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ά και Γ’ Αθήνας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ανάγκες όλης της χώρας στη Γενική και Ειδική Αγωγή. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την ίδια, αφήνει τους πιο ευάλωτους μαθητές «στα αζήτητα», μετατρέποντας το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση σε διαχειριστικό βάρος.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ζητά άμεσες μόνιμες προσλήψεις, καθολική πρόσβαση σε κατάλληλες δομές, προγραμματισμό τακτικών διορισμών και ενίσχυση του ειδικού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση όλων των μαθητών. Παράλληλα έχει επανειλημμένα καταθέσει σαφείς και κοστολογημένες προτάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ειδική Αγωγή με δημιουργία νέου πλαισίου για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, με διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενίσχυση του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και των Σχολικών Νοσηλευτών και ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου των ΚΕΔΑΣΥ και των ΕΔΥ

Κλείνοντας η κα Πουλοπούλου σημείωσε ότι «καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να σταματήσει να κρύβεται πίσω από αριθμούς και να απαντήσει με πράξεις στην αγωνία των γονιών, των εκπαιδευτικών και, πρωτίστως, των ίδιων των μαθητών. Η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης δεν είναι μοιραία. Είναι πολιτική επιλογή. Η επανεκκίνηση της δημόσιας Παιδείας με κοινωνική ευαισθησία και θεσμική σοβαρότητα, είναι χρέος μας.»