Μια δυνατή βροχή αρκεί για να πλημμυρίσουν αυλές, αίθουσες και δρόμοι γύρω από σχολικά συγκροτήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.

Στον απόηχο της σημερινής νεροποντής που έπληξε την Αττική αίσθηση προκαλεί η καταγγελία τα σχολεία του Αιγάλεω που με την παραμικρή μπόρα μετατρέπονται τα προαύλια τους σε «ποτάμια» με τις μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται μετ΄εμποδίων και την ασφάλεια να διακινδυνεύεται.

Όπως καταγγέλλει ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος, Αιρετός ΚΥΣΔΕ – Μέλος Δ.Σ. Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας, Μέλος Δ.Ε.Π. Δήμου Αιγάλεω, μιλώντας στο Dnews «η δυνατή νεροποντή μόλις μισής ώρας (10:45 – 11:15) μετέτρεψε την οδό Σουλίου σε ορμητικό ποτάμι. Τα νερά κατέβαιναν με δύναμη από το Άλσος Μπαρουτάδικο και το ΠΑΔΑ, πλημμυρίζοντας δρόμους και πεζοδρόμια μπροστά στο 5ο ΓΕΛ και 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω. Οι μαθητές δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν ή να αποχωρήσουν από τα σχολεία, ενώ οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους.Η κατάσταση αυτή δεν είναι καινούρια. Για χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες και έγγραφα προς την ΕΥΔΑΠ και την Περιφέρεια Αττικής, ζητώντας κατασκευή αγωγού ομβρίων στη Σουλίου για τη συγκράτηση των νερών. Παρά τις εξαγγελίες, ουσιαστικά έργα δεν έχουν προχωρήσει. Παρόμοια προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους Τεμένης, Απ. Παύλου, Βελεστίνου, Ζαΐμη και Φιλαδελφείας.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η κατάσταση στο ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω, όπου κάθε έντονη βροχή μετατρέπει το προαύλιο σε λίμνη. Οι μαθητές με αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους κατά τη μεταφορά τους προς τα ταξί ή τα πούλμαν, ενώ οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων. Η προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να περιμένει. Απαιτούνται άμεσες και ριζικές παρεμβάσεις. Κατασκευή αγωγών ομβρίων σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές. Συντήρηση και καθαρισμός δικτύων απορροής. Αντιπλημμυρική θωράκιση σχολείων και δρόμων με ευθύνη Δήμου, Περιφέρειας και Υπουργείων.Ενίσχυση των μηχανικών υποδομών και τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων.»

Σύμφωνα με τον κ. Κατσωνόπουλο «οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να γίνουν “πυροσβέστες” ή “διασώστες”. Ασφαλή σχολεία και ουσιαστικά έργα πρόληψης είναι υποχρέωση της πολιτείας. Η κοινωνία πρέπει να απαιτήσει προστασία της σχολικής κοινότητας και του δημόσιου σχολείου.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4zmphuwzgx?integrationId=40599y14juihe6ly}