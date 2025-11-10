Ενόσω στα σχολεία γίνονται εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά θα παραμείνουν το 1ο Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη μέχρι και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, μετά από περιστατικό πτώσης σοβάδων στους χώρους των σχολικών μονάδων με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Η απόφαση λήφθηκε προληπτικά για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού και αφορά όλες τις δραστηριότητες στα σχολεία. Οι αρμόδιες αρχές θα προβούν στις απαραίτητες επιθεωρήσεις και επισκευές, ώστε οι αίθουσες να είναι ασφαλείς πριν την επαναλειτουργία τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4rlir5mfmx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Την διακοπή λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη για την Δευτέρα 10/11/2025, την Τρίτη 11/11/2025 και την Τετάρτη 12/11/2025, λόγω εργασιών κτιριακής αποκατάστασης. Τις ημέρες αυτές τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

{BumhxPyDUGH5xbwTDHy8KBecBkJcC1VM4iVwuj1chnMyCvmjpCicxeT5A8rh6y36l}

Σε δηλώσεις του για το συμβάν ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κώστας Αλλαγιάννης σημείωσε ότι «ενημερώσαμε τους γονείς ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, καθώς και ο ενδελεχής έλεγχος όλων των υπολοίπων χώρων του σχολείου, με στόχο την ασφαλή επαναλειτουργία του. Αναφορικά με τις εύλογες ανησυχίες των γονέων σχετικά με το περιστατικό αποκόλλησης σοβά, τονίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε τεχνικός έλεγχος στο συγκεκριμένο σχολείο από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα που να προειδοποιεί για το συγκεκριμένο γεγονός. Παρόλα αυτά, διερευνούμε διεξοδικά το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν με ασφάλεια το συντομότερο δυνατό στο σχολείο τους. Ο Δήμος μας, με τις γνωστές σε όλους περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, δίνει καθημερινά έναν μεγάλο αγώνα για να διατηρεί τα σχολεία μας λειτουργικά και ασφαλή, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Το δημόσιο σχολείο υπήρξε και παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες μέσα στην τάξη εν ώρα μαθήματος - Τραυματίστηκαν δύο μαθητές

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα την περασμένη Τετάρτη καθώς δύο μαθητές τραυματίστηκαν όταν μέρος του σοβά έπεσε από το ταβάνι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ «Κώστας Σωτηρίου», το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, με αποτέλεσμα οι δύο μαθητές να υποστούν εκδορές στο πρόσωπο και στις πλάτες τους. Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από έλεγχο του ΟΑΣΠ στις 27 Οκτωβρίου, κατά τον οποίο είχε διαβεβαιωθεί προφορικά ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ασφαλείς. Άμεσα ενημερώθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαρκόπουλου, ενώ εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας σε όλες τις αίθουσες του ορόφου, τα οποία είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες σχολικές χρονιές. Η σχολική κοινότητα και οι γονείς υπογραμμίζουν ότι η υποχρηματοδότηση και η έλλειψη συντήρησης των σχολικών κτιρίων θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de28b34bn82h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Προφορική η διαβεβαίωση του ΟΑΣΠ ότι το σχολείο είναι «ασφαλές»

Εκπαιδευτικοί και γονείς του σχολείου ζητούν πλήρη και συστηματικό τεχνικό έλεγχο όλων των αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων, πριν επανέλθουν οι μαθητές στο σχολείο, με επίσημη πιστοποίηση ασφάλειας με τον αρμόδιο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας να διαβεβαιώνει ότι θα πράξει τα δέοντα αν και όπως - τόνισε στο Dnews η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου κα Μένη Βαμποράκη - ο ΟΑΣΠ είχε δώσει προφορική διαβεβαίωση ότι το σχολείο δεν χρήζει παρέμβασης για λόγους ασφαλείας ή ζητημάτων στατικότητας.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Dnews η κα Βαμποράκη εξήγησε ότι «στις 27 Οκτώβρη κλιμάκιο του ΟΑΣΠ επισκέφθηκε το σχολείο, πραγματοποίησε τους σχετικούς ελέγχους και τις αντίστοιχες αυτοψίες στους χώρους και προφορικά διαβεβαίωσαν την διεύθυνση ότι όλα είναι καλά με τις υποδομές. Δεν υπήρχε εμφανώς καμία φθορά στους χώρους. Είναι ένα σχολείο που κατασκευάστηκε το 1995. Ως Δήμος είμαστε πάντα πάνω από τις σχολικές μονάδες για την ασφάλεια των μαθητών οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να είχαμε ενημερωθεί ή αντιληφθεί ότι υπάρχει ζήτημα στο σχολείο και να είχαμε αμελήσει την τεχνική παρέμβαση. Δεν υπήρχε τίποτα που να προμηνύει ότι θα συμβεί ένα περιστατικό σαν το σημερινό. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας απαντήσει και ο ΟΑΣΠ μετά και το σημερινό συμβάν όμως να σημειωθεί ότι ως Δήμος δεν έχουμε κάποια γραπτή αναφορά/πόρισμα για τον έλεγχο που προηγήθηκε στο σχολείο παρά μόνο την προφορική ενημέρωση που δόθηκε στην διεύθυνση του σχολείου. Βέβαια δεν ξέρω και τι θα λάβουμε πλέον γραπτώς από πλευράς ΟΑΣΠ μετά το ατύχημα. Εμείς ως Δήμος θα κινηθούμε αρμοδίως και ανεξαρτήτως κατά του ΟΑΣΠ».

Η προφορική, πάντως, διαβεβαίωση του ΟΑΣΠ προκαλεί ερωτηματικά για το πώς γίνονται οι απαραίτητοι και πολυδιαφημισμένοι αντισεισμικοί έλεγχοι σε υποδομές όπως τα σχολεία της επικράτειας που φιλοξενούν καθημερινά χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Όταν ένας οργανισμός που έχει ως αποστολή την πρόληψη και την προστασία δηλώνει προφορικά ότι «όλα είναι καλά» και λίγες μέρες μετά πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια παιδιών, τότε το πρόβλημα δεν είναι τυχαίο, είναι συστημικό. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο ένα σχολείο ή έναν Δήμο. Οι σχολικές υποδομές, χρόνια παραμελημένες και συχνά εκτός προτεραιοτήτων, γίνονται κάθε τόσο η είδηση μόνο όταν συμβεί το κακό. Κι όμως, οι ρωγμές στους τοίχους και τα ταβάνια δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα· είναι ρωγμές στην ίδια τη δημόσια ευθύνη. Αν κάτι πρέπει να «επισκευαστεί» άμεσα, δεν είναι μόνο οι σοβάδες, είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών στους ελέγχους και στους θεσμούς που οφείλουν να τους προστατεύουν.