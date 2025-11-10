Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον αιφνίδιο θάνατο 10χρονης την Παρασκευή (31/10) όταν κατέρρευσε σε προαύλιο δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο.

Ο αιφνίδιος και αδόκητος θάνατος της 10χρονης μαθήτριας του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου πριν δύο εβδομάδες έχει βυθίσει στο πένθος σύσσωμη τη σχολική κοινότητα. Η 10χρονη μαθήτρια έχασε αιφνίδια τις αισθήσεις της και κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου. Αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για αδιαθεσία την ώρα της γυμναστικής εντούτοις με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι όλα συνέβησαν εκτός μαθήματος αλλά εντός σχολικής ώρας καθώς η 10χρονη περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ ώσπου κατέρρευσε από άγνωστη αιτία. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την επαναφέρουν στη ζωή. Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος οι γιατροί στο Θριάσιο Νοσοκομείο έκαναν συνεχή προσπάθεια για πάνω από μία ώρα, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δυστυχώς, το παιδί κατέληξε, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxjh3dgdejd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής παίρνει θέση για την ανείπωτη σχολική τραγωδία. Η Ομοσπονδία ζητά να διατεθεί ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, η οποία θα παραμείνει στο σχολείο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιστημονικό τρόπο οι συνέπειες του σοκ και της απώλειας. Το περιστατικό αυτό, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αναδεικνύει ξανά τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στα σχολεία, τα οποία παραμένουν άλυτα παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, ενώ τα σχολεία αποτελούν μαζικούς χώρους συγκέντρωσης παιδιών, δεν διαθέτουν μόνιμο νοσηλευτή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους — κάτι που, όπως υπογραμμίζεται, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Αντιθέτως, νοσηλευτική κάλυψη προβλέπεται μόνο για ελάχιστες περιπτώσεις όπου φοιτούν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ύστερα από πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες των γονέων.

Η Ομοσπονδία θέτει καίρια ερωτήματα προς την Πολιτεία: Είναι δυνατόν το 2025 να μην υπάρχει μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα σχολεία; Είναι δυνατόν να μην υπάρχει άμεση σύνδεση των σχολικών μονάδων με δομές υγείας; Είναι δυνατόν να παραμένουν υποστελεχωμένα τα παιδιατρικά νοσοκομεία, με πολύμηνες καθυστερήσεις ακόμη και για σοβαρά περιστατικά; Πώς είναι δυνατόν οι αναμονές στα επείγοντα παιδιατρικά τμήματα να ξεπερνούν τις οκτώ ώρες, ενώ η Ανατολική Αττική καλύπτεται μόνο από δύο νοσοκομεία με τραγικές ελλείψεις;

Κλείνοντας, η Ομοσπονδία τονίζει με έμφαση: «Η ασφάλεια, η υγεία και η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να υπολογίζονται ως “κόστος”. Η Πολιτεία οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία της ζωής και της υγείας κάθε παιδιού στα σχολεία μας».