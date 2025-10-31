Δυστυχώς η 10χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια της υγείας 10χρονης μαθήτριας που την ώρα της γυμναστικής, κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου της, στο 10ο δημοτικό Ασπροπύργου. Η 10χρονη μαθήτρια Δημοτικού νωρίτερα σήμερα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του μαθήματος Γυμναστικής στο σχολείο της. Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του μπροστά στους συμμαθητές και τους δασκάλους του, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Θριασίου με τους γιατρούς να παλεύουν να την σώσουν καθώς η κατάσταση της υγείας της ήταν ιδιαιτέρως κρίσιμη αλλά δυστυχώς παρά την μάχη των γιατρών η 10χρονη μαθήτρια εξέπνευσε.

Πώς η 10χρονη «έσβησε» στο Θριάσιο

Σύμφωνα με το thriassio.gr, η μικρή μαθήτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί έσπευσαν άμεσα να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως μας αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Η κλινική εικόνα της 10χρονης ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυμένη με τους γιατρούς από την πρώτη στιγμή να μιλάνε για ένα δύσκολο περισταστικό και να κάνουν ύστατες προσπάθειες να επαναφέρουν το παιδί. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας συνεχή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Όπως ανέφερε και ο κ. Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ 13.20 ;έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο Θριάσιο και οι γιατροί έκαναν τιτάνιες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή όμως απέβησαν άκαρπες. Οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δυστυχώς η κατάσταση του παιδιού ήταν μη αναστρέψιμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Για το συμβάν έχει προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο 52χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής του σχολείου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.