Συγκλονισμένη η σχολική κοινότητα του Ασπροπύργου από την τραγική κατάληξη της 10χρονης μαθήτριας, η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Ασύλληπτη τραγωδία συνέβη στον Ασπρόπυργο όταν 10χρονη μαθήτρια του 10ου Δημοτικού Σχολείου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο προαύλιο. Στη θέα του 10χρονου κοριτσιού που κατέρρευσε κινητοποιήθηκαν άμεσα οι εκπαιδευτικοί ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ.

Η 10χρονη που δεν έδινε σημεία ζωής μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με τους γιατρούς να δίνουν τιτάνια μάχη να την σώσουν και να την επαναφέρουν στη ζωή. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Μιχάλη Γιαννάκου από την ΠΟΕΔΗΝ που μιλώντας στο MEGA εξιστόρησε πώς οι γιατροί λόγω της κρισιμότητας του περισταστικού «έπεσαν» πάνω στην μικρή ασθενή και έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να την επαναφέρουν.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Γιαννάκος σχεδόν μια ώρα οι γιατροί στο Θριάσιο έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Και όταν διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν επιδέχεται καμίας άλλης παρέμβασης «λύγισαν» για τον αδόκητο θάνατο του παιδιού. Πάλεψαν να την κρατήσουν στη ζωή όμως η 10χρονη είχε καταλήξει με τους θεράποντες γιατρούς να βάζουν τα κλάματα για τον θάνατο του μικρού παιδιού.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Πριν από λίγα λεπτά έλαβε τέλος η προσπάθεια να επανέλθει το παιδί στη ζωή. Οι γιατροί έκαναν για περισσότερο από μία ώρα ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατέστη εφικτό να ανακτήσει παλμό. Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς, δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν στην επικοινωνία που είχαμε για να με ενημερώσουν.Είναι τεράστια τραγωδία, αλλά είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για τα αίτια. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα νεκροψίας - νεκροτομής» τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Η πόλη και η σχολική κοινότητα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, με τους γονείς και τους μαθητές να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια ενός τόσο μικρού παιδιού. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwk7us70kxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις συνθήκες θανάτου της 10χρονης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας για το τραγικό συμβάν «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwmho5e1wo9?integrationId=40599y14juihe6ly}