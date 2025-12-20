Όλα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα - Ποια ονόματα «πρωταγωνιστούν» στους επίμαχους φακέλους.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις της πολύκροτης υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν, μετά τα αρχεία και τις φωτογραφίες που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόκειται για τον εκλιπόντα χρηματιστή που κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα και ήταν γνωστός για τους δεσμούς του με ισχυρές προσωπικότητες. Αρκετές γνωστές προσωπικότητες περιλαμβάνονται στην πρώτη δόση των εγγράφων, όπως ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και οι μουσικοί Μικ Τζάγκερ και Μάικλ Τζάκσον.

Όπως αναφέρει το BBC, μεταξύ των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται περίπου 4.000 αρχεία - κυρίως φωτογραφίες - στο πλαίσιο μιας υποενότητας που το υπουργείο Δικαιοσύνης περιέγραψε ως «DOJ Disclosures». Η συντριπτική πλειονότητα των φωτογραφιών ελήφθησαν από το FBI κατά τη διάρκεια ερευνών στα σπίτια του Επστάιν στη Νέα Υόρκη και στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από φακέλους και κουτιά που περιέχουν ερευνητικό υλικό από διάφορες έρευνες που σχετίζονται με τον Επστάιν. Πολλά έγγραφα είναι μαυρισμένα και οτιδήποτε περιέχει προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης ενός θύματος, συμπεριλαμβανομένου υλικού που απεικονίζει σεξουαλική και σωματική κακοποίηση, δεν επιτρέπεται να δημοσιευθεί.

Ο Μπιλ Κλίντον και προσωπικότητες υψηλού προφίλ στα έγγραφα

Σε αρκετές φωτογραφίες απεικονίζεται ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Πολλές από τις πιο πολυσυζητημένες φωτογραφίες στα αρχεία δείχνουν τον πρώην πρόεδρο των Δημοκρατικών. Ο Κλίντον παραδέχτηκε ότι ταξίδευε με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν, αλλά δήλωσε μέσω εκπροσώπου του ότι δεν είχε καμία γνώση για τα εγκλήματα του εκλιπόντος χρηματοδότη.

Ορισμένες φωτογραφίες δείχνουν τον Κλίντον σε ιδιωτικό αεροπλάνο, μεταξύ των οποίων και μία με μια γυναίκα να κάθεται δίπλα του και να τον αγκαλιάζει. Το πρόσωπο της γυναίκας είναι καλυμμένο στη φωτογραφία.

Μια άλλη φωτογραφία τον δείχνει σε μια πισίνα με τη Βρετανίδα κοσμική κυρία Ghislaine Maxwell, η οποία καταδικάστηκε για την προσέλκυση νεαρών κοριτσιών για τον Epstein και με ένα άλλο άτομομ του οποίου το πρόσωπο έχει καλυφθεί.

Μια άλλη τον δείχνει με τον εκλιπόντα ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον, την τραγουδίστρια Νταϊάνα Ρος και μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο είναι καλυμμένο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df39gtc8f5gp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε μια σφοδρή δήλωση, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ δεν σχετίζονται με την προστασία του, αλλά με την απόκρυψη άλλων γεγονότων που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στο μέλλον. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κλίντον, «ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή και να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά το τι προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».

Ο Τραμπ και η συνάντηση με 14χρονη

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Επστάιν δήθεν παρουσίασε μια 14χρονη κοπέλα στον Τραμπ στο θέρετρο Mar-a-Lago στην Φλόριντα τη δεκαετία του 1990.

Κατά την υποτιθέμενη συνάντηση, ο Επστάιν φέρεται να είπε στον Τραμπ «αυτή είναι καλή, έτσι;» και ο Τραμπ χαμογέλασε και συμφώνησε.

Η κοπέλα φέρεται να ένιωσε άβολα, αλλά «ήταν πολύ νέα για να καταλάβει γιατί», σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε κατά της κληρονομιάς του Επστάιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ το 2020. Η καταγγέλλουσα δεν κατηγορεί τον Τραμπ για καμία αδικοπραξία.

Τα τηλεφωνικά μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν

Στην τελευταία παρτίδα αρχείων που δημοσιοποιήθηκαν, μπορούμε να δούμε ορισμένα επεξεργασμένα τηλεφωνικά μηνύματα, μερικά από τα οποία περιέχουν μηνύματα όπως «έχει γυναίκες για τον κ. JE» και «Έχω μια γυναίκα για αυτόν».

Ένα άλλο μήνυμα που γράφτηκε για τον «Τζέφρι» λέει «έχει μια φίλη για εσάς. Παρακαλώ καλέστε ξανά το συντομότερο δυνατό».

Ένα άλλο δείχνει μια τηλεφωνική κλήση με ένα μήνυμα για τον «Jeffrey». Το μήνυμα αναφέρει «έχει κορίτσι για απόψε».

Υπάρχει επίσης ένα αρχείο τηλεφωνικής κλήσης που ελήφθη για τον JE, το οποίο γράφτηκε ως από τον Donald Trump. Δεν έχει ημερομηνία και κανένα δηλωμένο μήνυμα. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν φίλος του Επστάιν για χρόνια, αλλά είπε ότι τσακώθηκαν περίπου το 2004, χρόνια πριν συλληφθεί για πρώτη φορά ο Επστάιν. Ο Τραμπ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τον Επστάιν.

Ο πρίγκιπας Άντριου και ο Kevin Spacey στις φωτογραφίες

Στη δεύτερη παρτίδα αρχείων, ο πρίγκιπας Άντριου και ο ηθοποιός Kevin Spacey φαίνεται να απεικονίζονται στα επίμαχα αρχεία.

Μία από τις εικόνες που προκάλεσαν αίσθηση δείχνει τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ξαπλωμένο πάνω στα πόδια γυναικών, με τα πρόσωπά τους λογοκριμένα. Στο ίδιο στιγμιότυπο εμφανίζεται και η Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για συνέργεια στα εγκλήματα του Επσταϊν.

Ο ηθοποιός είναι μαζί με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον σε επίσκεψη στο Λονδίνο.

Μία από τις φωτογραφίες φαίνεται να δείχνει τους δύο να ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία με τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, στο κέντρο. Η τοποθεσία φαίνεται να είναι ένα υπόγειο καταφύγιο στις Αίθουσες Πολέμου Τσώρτσιλ.

Η άλλη φωτογραφία - πιθανώς τραβηγμένη την ίδια ημέρα, καθώς τα μέλη της ομάδας φορούν τα ίδια ρούχα - φαίνεται να δείχνει τον Κλίντον να γελάει καθώς κινείται για να πιάσει τους ώμους του Spacey.

Η μαρτυρία της Μαρία Φάρμερ

Στα αρχεία περιλαμβάνεται και αναφορά της Μαρία Φάρμερ, μίας από τις πρώτες γυναίκες που κατήγγειλαν τον Επσταϊν ήδη από το 1996. Υποστήριξε ότι της έκλεψε προσωπικές φωτογραφίες των ανήλικων αδελφών της και ότι την απείλησε πως θα κάψει το σπίτι της αν μιλούσε. Η ίδια δηλώνει σήμερα ότι νιώθει δικαιωμένη έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια.

Παρά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων, εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα παραμένουν ακόμη υπό επεξεργασία. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι το υλικό εξετάζεται εξονυχιστικά ώστε να προστατευθούν τα θύματα.