Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Τορίνο, το απόγευμα του Σαββάτου 20.12.2025, μεταξύ αστυνομίας και ακροαριστερών διαδηλωτών.
Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του «κοινωνικού κέντρου» Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.
{https://x.com/AzzurraBarbuto/status/2002450973583945992}
Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών.
{https://x.com/Virna25marzo/status/2002461785916391899}
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν διαδηλωτές χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο αριθμός τους, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.