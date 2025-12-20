Τα επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας αργά το απόγευμα στο Τορίνο με σκηνές χάους να επικρατούν στην πόλη.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Τορίνο, το απόγευμα του Σαββάτου 20.12.2025, μεταξύ αστυνομίας και ακροαριστερών διαδηλωτών.

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του «κοινωνικού κέντρου» Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.

{https://x.com/AzzurraBarbuto/status/2002450973583945992}

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών.

{https://x.com/Virna25marzo/status/2002461785916391899}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν διαδηλωτές χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο αριθμός τους, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.