Σύγχρονο, ενεργειακά αυτόνομο και φιλικό προς τα παιδιά το νέο 20ό Νηπιαγωγείο Τρικάλων.

Ένα έργο ορόσημο για τη βιώσιμη εκπαίδευση εγκαινίασε ο Δήμος Τρικκαίων καθώς έλαβε και επίσημα τα κλειδιά του πρώτου δημόσιου παθητικού σχολείου της χώρας, του 20ού Νηπιαγωγείου Τρικάλων, που αποτελεί υπόδειγμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ενεργειακής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας τόνισε τη σημασία του έργου για τα παιδιά και την τοπική κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο διδακτήριο, αλλά για ένα σχολείο πρότυπο, φιλικό προς το περιβάλλον και τους μαθητές». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται για ένα Νηπιαγωγείο που εκτός από σύγχρονες εγκαταστάσεις, διαθέτει προδιαγραφές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της νέας εποχής.

Τι σημαίνει παθητικό σχολείο;

Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι του Δήμου πρόκειται για ένα κτήριο που διατηρεί όλον το χρόνο μια άνετη και ευχάριστη θερμοκρασία, με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις και, επομένως, μικρή επιβάρυνση για θέρμανση. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, το κτήριο θα έχει σταθερή θερμοκρασία όλον τον χρόνο, στους 21 βαθμούς Κελσίου, μειώνοντας σε έως και 90% τα απαιτούμενα έξοδα για τη θέρμανσή του.

Οι μοναδικές στο είδος τους παθητικές σχολικές εγκαταστάσεις

Το κτήριο διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 21°C όλο τον χρόνο, χάρη στην προηγμένη ενεργειακή του τεχνολογία: κουφώματα με τριπλά τζάμια και θερμοδιακοπή, αεροστεγανότητα, μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας, αντλία θερμότητας 12kW και υψηλή θερμομόνωση. Παρότι το εμβαδόν του είναι 301 τ.μ., οι ενεργειακές του ανάγκες είναι αντίστοιχες ενός μικρού σπιτιού 100 τ.μ. Το σχολείο μπορεί να φιλοξενεί έως 50 νήπια.

Το έργο, προϋπολογισμού 695.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Έχει ήδη πιστοποιηθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), που αποτελεί εξουσιοδοτημένο φορέα του Διεθνούς Ινστιτούτου Παθητικών Κτηρίων. Στην παραλαβή παρέστησαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου και μηχανικοί υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός έργου που ανοίγει νέο δρόμο για τη βιώσιμη εκπαίδευση στην Ελλάδα.