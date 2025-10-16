Ποιοι μαθητές θα πάνε με το σχολείο τους στην Ολυμπία και ποιοι στο Καλλιμάρμαρο για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Δυο νέες μέρες χωρίς μαθήματα φέρνει η εγκύκλιος κάλεσμα που στάλθηκε προ ημερών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας της χώρας στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026».

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026» στην Ιταλία, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας και η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στους εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA

2026 στις 4 Δεκεμβρίου 2025 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), καθώς και της διάδοσης της Ολυμπιακής παιδείας και της καλλιέργειας των αξιών του Ολυμπιακού πνεύματος, καλούνται τα Δημοτικά σχολεία και τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας - και δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας - ειδικότερα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας να δηλώσουν συμμετοχή για

να παρακολουθήσουν από κοντά αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις, που ενώνουν την Ελλάδα με το παγκόσμιο Ολυμπιακό Κίνημα.

Οι δύο νέες μέρες χωρίς μαθήματα - Το κάλεσμα και οι προϋποθέσεις

Όπως διευκρινίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο δεν πρόκειται για αργία ή αναστολή μαθημάτων. Οι σχολικές δράσεις γίνονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις τελετές από κοντά, να γνωρίσουν την ιστορία και τις αξίες του Ολυμπισμού, και να συμμετάσχουν σε πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα που ενισχύουν το Ολυμπιακό πνεύμα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συμπληρωμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τον αντίστοιχο πίνακα δήλωσης συμμετοχής για κάθε εκδήλωση.

Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας στις 11:30 π.μ. Η προσέλευση των σχολικών μονάδων στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10:30 π.μ. (μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ώρας δεν θα είναι δυνατή η προσέλευση). Συνολική Διάρκεια Επίσκεψης στην Αρχαία Ολυμπία: 180’ (60’ άφιξη στο πάρκινγκ & προσέλευση στον Αρχαιολογικό Χώρο, 90’ Τελετή Αφής και 30’ αναχώρηση από την Αρχαία Ολυμπία).

Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Αντίστοιχα η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. Η προσέλευση των σχολικών μονάδων στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 9:45 π.μ. (μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ώρας δεν θα είναι δυνατή η προσέλευση). Συνολική Διάρκεια Επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο: 180’ (30’ άφιξη στο Στάδιο & προσέλευση στις κερκίδες, 45’ Πολιτιστικό Πρόγραμμα πριν την Τελετή, 90’ Τελετή Παράδοσης και 15’ αναχώρηση από το Στάδιο).

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, είναι απαραίτητο οι συνοδοί εκπαιδευτικοί να φέρουν μαζί τους κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων ονομαστική κατάσταση συμμετοχής των μαθητών/τριών και των συνοδών εκπαιδευτικών καθώς και να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

▪ Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται μετά από έγκριση τoυ/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και με τη σύμφωνη γνώμη

του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών (για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

▪ Η μετακίνηση μαθητών/τριών να γίνεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 Υ.Α. με θέμα

«Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (Β΄ 2888) και την υπό

στοιχεία 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της

χώρας» (Β΄ 456) καθώς και να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

▪ Στις αθλητικές δράσεις που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

▪ Οι μαθητές/τριες να έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

▪ Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλειά τους.

▪ Να παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ή άλλοι συνοδοί εκπαιδευτικοί ορισμένοι από τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας.

• Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α΄137).

▪ Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων/εχόντων την επιμέλειά

τους.