Οι μαθητές της Πύλου θα τιμήσουν για ακόμη μια φορά την ιστορική ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Κλειστά σχολεία και χαμόγελα τριημέρου για τους μαθητές της Πύλου την προσεχή Δευτέρα 20 Οκτωβρίου που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 198η Επέτειο από την Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Από την Παρασκευή 17 έως και την Δευτέρα 20 του μήνα η Πύλος γιορτάζει με μια σειρά εκδηλώσεων και αφιερωματικών δρωμένων την επέτειο της ιστορικής Ναυμαχίας που σφράγισε την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους.

Οι εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, κορυφώνονται τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου με τα σχολεία του Δήμου να είναι κλειστά και οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στις αφιερωματικές εκδηλώσεις. Μάλιστα το πρωί της Δευτέρας οι μαθητές θα παρελάσουν τιμώντας την σπουδαία ημέρα. Ενώ οι αφιερωματικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αργά το βράδυ στις 8 με την εντυπωσιακή αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, στο λιμάνι της Πύλου.

Οι μαθητές λοιπόν της Πύλου έχουν την ευκαιρία για μια τριήμερη αποχή από τα μαθήματα όμως την Δευτέρα θα συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις του τόπου τους. Kαι όπως τονίζεται και στο κάλεσμα του Δήμου Πύλου Νέστορος «Ναυαρίνεια 2025, η θάλασσα της Πύλου γεμίζει φως και ιστορία. Ζήσε την Αναπαράσταση της ένδοξης Ναυμαχίας!»

{https://www.youtube.com/watch?v=3XXxV4D2AMk}