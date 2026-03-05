«Οι πάροχοι τηλεπικοινωνίας απειλούν με νομικές κυρώσεις τους χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν στο παγκόσμιο διαδίκτυο».

Ο εξειδικευμένος οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks αναφέρει ότι η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν έχει ξεπεράσει τις 120 ώρες (πέντε ημέρες), με τη χρήση να βρίσκεται περίπου στο 1% των κανονικών επιπέδων.

«Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένα όλο και πιο οργουελιανό περιβάλλον, καθώς οι πάροχοι τηλεπικοινωνίας απειλούν με νομικές κυρώσεις τους χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν στο παγκόσμιο διαδίκτυο», αναφέρει η NetBlocks.

{https://x.com/netblocks/status/2029458179956883509}