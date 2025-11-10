Η κακοκαιρία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας προκαλώντας προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει από χθες τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, ενώ δεκάδες οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί.

Χαλάζι - Κλειστά σχολεία, πλημμύρες και εγκλωβισμένοι

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αρκαδία, με έντονη βροχόπτωση στην Τρίπολη και στον αυτοκινητόδρομο Μορέα, στο τμήμα Καλαμάτας – Τρίπολης. Η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η Τροχαία βρέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς κάποια οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα στα νερά, ενώ τα σχολεία στη Μεγαλόπολη παρέμειναν κλειστά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4z9h3w76l5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην Κορινθία, οι δρόμοι από Δερβενάκια έως Φιχτυα καλύφθηκαν από χαλάζι μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας περιορισμένη ορατότητα για τους οδηγούς και ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως σε ελιές.

Ισχυρή χαλαζόπτωση καταγράφηκε και στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=e8qmRT3_ils&t=2s}

Στην Αθηνών - Καλαμάτας έγκυος εγκλωβίστηκε λόγω της κακοκαιρίας, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για τη μεταφορά της στο Γενικό νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά, ωστόσο μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστή, καθώς τα συνεργεία καθαρίζουν το οδόστρωμα.

Οι οδηγοί που περνούν από την περιοχή προειδοποιούνται για ιδιαίτερα ολισθηρό οδόστρωμα και συστήνεται προσοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4yqk29fhbl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο έλεος της κακοκαιρίας η δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα, έντονες βροχές σημειώθηκαν στην Ήπειρο, με σοβαρά προβλήματα σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Βόνιτσα. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να αντλήσει νερά από υπόγεια και ημιυπόγεια.

Στην Παλαιά Φιλιππιάδα μηχανήματα του δήμου απομάκρυναν νερά, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε η απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους. Η Ήπειρος αντιμετώπισε επίσης έντονες αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/1238124765017451?ref=embed_post}

Κατέρρευσαν τοιχία στην Κέρκυρα - Υπερχείλισε φράγμα στη Λακωνία

Στην Κέρκυρα, ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν αιωνόβια δέντρα και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων, καταπλακώνοντας τρία αυτοκίνητα. Πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργήθηκαν σε δρόμους κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι, ενώ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στη Βόρεια Κέρκυρα.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1173027658330487}

Στη Λακωνία, οι χείμαρροι στον κάμπο των Μολάων υπερχείλισαν, καλύπτοντας τμήματα της Εθνικής Οδού Μολάων – Συκιάς. Στην περιοχή μεταξύ Μολάων και Νιάτων όχημα παρασύρθηκε από τα νερά, αλλά ο οδηγός σώθηκε. Η βροχή προκάλεσε επίσης πλημμύρες σε καλλιέργειες, με έντονη βροχόπτωση στην Απιδιά που έφτασε τα 79,2 χιλιοστά.

{https://www.youtube.com/shorts/1IfTO840Qvk}

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη

Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Περίπου στις 5.00 τα ξημερώματα, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Νέστορος Τύπα στο Ντεπώ προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα όχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4si8w8q02x?integrationId=40599y14juihe6ly}