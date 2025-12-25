Πώς να πληρώνετε γρήγορα και να κερδίζετε πόντους.

Νέα εποχή άνοιξε για τις πληρωμές με IRIS στα καταστήματα.

Το IRIS έχει πλέον επεκταθεί και στα φυσικά καταστήματα, καταγράφοντας περίπου 100.000 συναλλαγές συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο από την έναρξη της υποχρέωσης των καταστηματαρχών να δέχονται πληρωμές μέσω του IRIS Commerce.

Πριν από μερικές ημέρες, η ΔΙΑΣ παρουσίασε το εθνικό έργο «IRIS Παντού», μια πρωτοβουλία που καθιστά τις άμεσες πληρωμές Account to Account διαθέσιμες σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης στην Ελλάδα, τοποθετώντας τη χώρα στην πρώτη θέση της Ευρώπης ως προς την καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την παρουσίαση, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, ανέδειξε τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως κρίσιμου κρίκου στο οικοσύστημα των πληρωμών, τονίζοντας ότι η σωστή ενημέρωση, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενσωματωθεί μια εθνική υποδομή στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, στην πρόσφατη εκδήλωση, το μεγάλο στοίχημα είναι η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Στόχος είναι οι πληρωμές μέσω IRIS στα καταστήματα να γίνουν πρώτη επιλογή, όπως ήδη συμβαίνει στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (IRIS Ρ2Ρ).

Πόντοι μέσω IRIS

Το σχέδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση του συστήματος από τους καταναλωτές περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Σε πρώτο στάδιο, οι τράπεζες θα προσαρμόσουν τις εφαρμογές τους ώστε η επιλογή πληρωμής με QR code (μέσω IRIS) να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη από δύο μεγάλες τράπεζες, ενώ αναμένεται να επεκταθεί σε όλες έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε δεύτερο χρόνο, το IRIS πρόκειται να ενταχθεί στα προγράμματα επιβράβευσης των τραπεζών, όπως το €πιστροφή της Eurobank, το Yellow της Πειραιώς, το Bonus της Alpha Bank και το Go for More της Εθνικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική αυτή, που θα ενίσχυε τη χρήση του IRIS, καθώς σήμερα οι καταναλωτές λαμβάνουν «πόντους» μόνο για πληρωμές με κάρτα.

Τρίτον, η ΔΙΑΣ εξετάζει το ενδεχόμενο καθιέρωσης μηνιαίας κλήρωσης, στην οποία θα συμμετέχουν αυτόματα όσοι πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS. Ένας τυχερός θα κερδίζει χρηματικό έπαθλο, της τάξεως των 1.000 ευρώ, το οποίο θα πιστώνεται απευθείας στον λογαριασμό του μέσω του ίδιου συστήματος.