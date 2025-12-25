Συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων πρέπει να ολοκληρώσουν δηλώσεις και διορθώσεις.

Δηλώσεις στην Εφορία πρέπει να γίνουν έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος «πέναλτι».

Ως έτος αποκάλυψης της φοροδιαφυγής και κυριαρχίας των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου, καταγράφεται το 2025.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και ο περιορισμός των μετρητών, απέδειξαν την αποτελεσματικότητα που είχαν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, καθώς μετέφεραν μεγάλο μέρος της «αόρατης» οικονομίας στην «επίσημη» οικονομική δραστηριότητα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Με τα νέα δεδομένα, το δημόσιο χάνει πλέον έως και 7 δισ. ευρώ λιγότερα έσοδα από ΦΠΑ κάθε χρόνο, σε σχέση με το κοντινό παρελθόν, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης που έδωσε προ ημερών στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «κενό» στην είσπραξη του ΦΠΑ (Vat Gap 2025).

Τα άλματα ήταν συνεχή: μέσα σε μία μόλις χρονιά (το 2024) ένα και μόνο νέο μέτρο -η καθολική επέκταση αποδοχής των πληρωμών με κάρτες- εκτιμάται ότι απέδωσε επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ στα έσοδα του Δημοσίου από ΦΠΑ το 2024, με βάση νέα μελέτη του ΙΟΒΕ.

Το όφελος αναμένεται να αποδειχθεί όμως πως ήταν ακόμα μεγαλύτερο το 2025 (στις δηλώσεις εισοδήματος του 2026) καθώς η εφετινή χρονιά ήταν η πρώτη όπου το μέτρο εφαρμόστηκε πλήρως σε όλους τους επαγγελματίες και σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, από την Πρωτοχρονιά και μετά.

Πάντως, και λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς, μία σειρά από εκκρεμότητες πρέπει να τακτοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, από συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, που πρέπει να ολοκληρώσουν δηλώσεις και διορθώσεις.

Οι δηλώσεις αυτές είναι:

Τροποποιητικές

Τα αναδρομικά ποσά

Την ετήσια επιστροφή ενοικίου

Τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φυσικών προσώπων

Φορολογικές