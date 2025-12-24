Χριστούγεννα με βροχή θα κάνουμε φέτος με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, η πρόγνωση για το πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Με άστατο σκηνικό και τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα θα κυλήσει το φετινό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, καθώς η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από νωρίς το πρωί συνοδεύεται από βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Το βροχερό πρωινό σκηνικό θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της Παραμονής Χριστουγέννων για αυτό όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις απόψε καλό θα είναι να έχουν μαζί τους ομπρέλα και αδιάβροχες.

Τις επόμενες ώρες και ενόψει χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο, αλλά και σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα, συνοδευόμενα από ισχυρούς ανέμους και πρόσκαιρη μείωση της ορατότητας.

Άστατος ο καιρός της Παραμονής: Η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, στην πρόγνωσή της επισημαίνει ότι η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί για κάποιες ώρες ακόμη. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έως και το βράδυ, κατά το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ κατά τόπους προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν και στη Δυτική Θεσσαλία. Τις βραδυνές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, η αστάθεια θα διατηρηθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές του Ιονίου, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, ο υδράργυρος θα παραμείνει χαμηλότερα και δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα.

Κολυδάς: Τα βροχερά Χριστούγεννα θα δώσουν σκυτάλη σε κρύο ενόψει Πρωτοχρονιάς

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς δίνει το καιρικό στίγμα που θα μας συντροφεύσει στα ρεβεγιόν της παραμονής και ανήμερα της Γέννησης του Θεανθρώπου επιχειρώντας και μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς. Όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι βροχερά με τάση βελτίωσης. Οι βροχές αναμένονται τοπικές την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει σχετική βελτίωση, συνοδευόμενη από πτώση της θερμοκρασίας. Το κρύο θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Παράλληλα, ο καιρός φαίνεται να «μαλακώνει» την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, προσφέροντας πιο ήπιες καιρικές συνθήκες για τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι «Βροχές τα Χριστούγεννα με βαθμιαία βλετίωση. Αναμένονται τοπικές βροχές την Παρασκευή στα ανατολικά και νότια. Το σαββατοκύριακο σχετική βελτίωση με πτώση της θερμοκρασίας. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. «Μαλακώνει» ο καιρός παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.»

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Νωρίτερα η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναφέροντας ότι τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων. Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ. Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025). Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων. Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025). Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025)».

Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες: LIVE ο χάρτης

Τι καιρό θα κάνει ανήμερα Χριστούγεννα

Την ημέρα των Χριστουγέννων, η αστάθεια θα επιμείνει σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα συνεχιστούν κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και σε τμήματα της Κρήτης. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας και σε μεγάλα υψόμετρα, ο καιρός θα είναι πιο ψυχρός, με πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων, χωρίς ωστόσο να αναμένεται σημαντική επιδείνωση ή προβλήματα στις μετακινήσεις.

Βροχερά Χριστούγεννα: Με ομπρέλα το ρεβεγιόν σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το σκηνικό θα είναι νεφελώδες με βροχές κυρίως το βράδυ της Παραμονής, ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα και όχι συνεχόμενα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια για την εποχή επίπεδα.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και παροδική επιδείνωση κυρίως από το απόγευμα της Παραμονής έως τις πρώτες ώρες των Χριστουγέννων.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, κυρίως στα πελάγη, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη πτώση, παραμένοντας κοντά ή και λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας τον καιρό σχετικά ήπιο, παρά την κακοκαιρία.

