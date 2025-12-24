Νέο επεισόδιο στα μπλόκα των αγροτών και συγκεκριμένα στη Νίκαι όπου, εντελώς ξαφνικά και ενώ ήταν ανοιχτή η αερογέφυρα του Πλατυκάμπου, με μία αφνιδιαστική κίνηση η Τροχαία την έκλεισε.

Αναβρασμός υπάρχει στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια μετά την ξαφνική απόφαση της Τροχαίας να κλείσει την αερογέφυρα, ακριβώς πάνω από το μπλόκο..

Η τροχαία, και ενώ υπήρχε συμφωνία με τους αγρότες να παραμείνει ανοιχτή προκειμένου να υπάρχει ροή και να περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, ξαφνικά πήρε απόφαση να την κλείσει για 3 ώρες, βάζοντας στηθαία ασφαλείας.

Αγρότες τόνιζουν πως η τροχαία προβοκάρει τον αγώνα τους την στιγμή που υπήρχε συνεχής ροή οχημάτων και χωρίς να παρακολύεται η κυκλοφορία τους και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

Σε συνέχεια χθεσινής (23-12-2025) ανακοίνωσής μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 11:10’ σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

i. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

- Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

• είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

• είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

- Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

ii. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

- Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται.:

• είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

• είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

- Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918)

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Πάτρα

Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, αφού οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την «Ολυμπία Οδό», η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα στο ύψος της Εγλυκάδας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

Βοιωτία

Σαφώς καλύτερη είναι και η εικόνα που επικρατεί στον κόμβο του Κάστρου Βοιωτίας λίγο πριν τις 13:00, εκεί όπου χθες παρατηρήθηκαν ουρές, καθώς δόθηκε στην κυκλοφορία και δεύτερη λωρίδα (εκτός από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης-ΛΕΑ). Η κυκλοφορία γίνεται με υψηλές ταχύτητες, ενώ αρκετοί οδηγοί περνάνε και κορνάρουν στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα για να δείξουν τη συμπαράστασή τους.

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία και από τις δύο λωρίδες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, από το Σχηματάρι μέχρι τον κόμβο της Θήβας. Η εικόνα σήμερα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με χθες.

Νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 9:30, αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες, μετά την απομάκρυνση των κώνων από την Τροχαία. Η παράκαμψη στον κόμβο της Ριτσώνας, όπου μέχρι χθες η κυκλοφορία γινόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα, έχει πλέον απελευθερωθεί, διευκολύνοντας την κίνηση των οδηγών.

Στη Σκάλα Αταλάντης, από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία. Παρότι δεν σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα Ι.Χ. περνούν δίπλα από σταθμευμένα τρακτέρ.

Στον κόμβο του Μπράλου η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με ελάχιστες καθυστερήσεις.

Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η κίνηση στο παλαιό εθνικό δίκτυο από Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από Ρίο – Αντίρριο και Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση.

Σε δύο σημεία των οδικών αξόνων της Δυτικής Ελλάδας, στην Αιτωλοακαρνανία και στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω των μπλόκων.

Από χθες, Τρίτη, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα βρίσκονται σταθμευμένα στην άκρη του οδοστρώματος, δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση είναι ελεύθερες και οι μπάρες των διοδίων έχουν ανέβει, με σκοπό, όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Με δεδομένο πάντως ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, η Αστυνομία εκτρέπει την κίνηση των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων Χαλικίου και Κουβαρά, με αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κίνηση.

Οι οδηγοί μπορούν να δουν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως οι αγρότες θα έχουν ανοιχτούς τους δρόμους ως την Παρασκευή, το Σάββατο ώς τη Δευτέρα θα τους ξανακλείσουν και από την Τρίτη 30/12 μέχρι και τις 02/01 θα παραμείνουν ανοιχτοί για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις στα μπλόκα για να καθοριστεί και η εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.