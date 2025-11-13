Η απόφαση για προσωρινή αναστολή λειτουργίας μέχρι τις 14/11 για το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Κύμης.

Χαμόγελα τετραημέρου έφερε στους μαθητές η ανακοίνωση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για κλειστά σχολεία σήμερα, Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Κύμης, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς οι εργασίες είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σύμφωνα με το evima.gr. Όπως τονίζεται η αναστολή λειτουργίας αφορά μόνο τα Νηπιαγωγεία Κύμης. Τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Η επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025.