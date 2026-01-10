Τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμα σε πεδινές περιοχές φέρνει πολική αέρια μάζα που θα έρθει στη χώρα μας από αύριο και θα επηρεάσει και την Αττική κυρίως την Δευτέρα.

Τσουχτερό κρύο και χιόνια σε πολλές περιοχές αναμένονται τις επόμενες ημέρες εξαιτίας μίας πολικής αέρας μάζας που θα έρθει από τα βόρεια.

Έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα επικρατήσουν στη χώρα μας το επόμενο διάστημα που από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες θα πηγαίνουμε στις πιο χαμηλές. Αυτό είπε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα μας με βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες. Στην Αττική η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 18-19 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από την Κυριακή που θα έρθει μία πολική αέρα μάζα ο υδράργυρος θα σημειώσει ιδιαίτερη πτώση με θερμοκρασίες που την Δευτέρα στην Αττική δεν θα ξεπερνούν τους 6 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη θα υπάρξει μία μικρή άνοδος ενώ από την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ξαναπάει πάλι στους 16-17 βαθμούς. Γι' αυτό όπως είπε, το «ονομάσαμε πολική φωτοβολίδα καθώς θα έχει ένταση αλλά η διάρκειά της θα είναι μικρή».

Όπως ανέφερε, η πολιτική αέρια μάζα θα φέρει χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές. Την Κυριακή τα χιόνια θα ξεκινήσουν από τα ορεινά και ημιορεινά ενώ όσο προχωράει η ημέρα, τα χιόνια θα κατεβαίνουν και προς τα πεδινά. Μάλιστα, ανέφερε ως ενδεικτικό υψόμετρο τα 500 μέτρα από το απόγευμα και στην συνέχεια.

Την Δευτέρα ο χιονιάς θα μετακινηθεί και ανατολικότερα και θα απασχολήσει Αττική, Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο. «Το χιόνι θα στρώνει ακόμα και δίπλα στο κύμα». Χιονοπτώσεις και σε Κυκλάδες και Κρήτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfkndy6n6lkh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Σάκης Αρναούτογλου στο καθιερωμένο πια δελτίο καιρού ανέφερε πως την Κυριακή (11/1) θα υπάρξει έντονη ψυχρή εισβολή από τον βορρά προς τον νότο. Στη δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται να πέσουν χιόνια σε υψόμετρο 400-500 μέτρων. Προς το βράδυ, ίσως εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σε χαμηλό υψόμετρο, ίσως και πεδινές. Στο Αιγαίο θα βρέχει, ενώ το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός στην ορεινή βόρεια Ελλάδα.

Το ψυχρό μέτωπο θα κατέβει νοτιότερα τη Δευτέρα (12/1). Δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις σε περιοχές με πάρα πολύ χαμηλό υψόμετρο στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και πολύ τοπικές στην ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα πέσουν στην Κρήτη και χιόνια σε ορεινές και- πρόσκαιρα- ημιορεινές περιοχές.

Η ένταση των ανέμων ίσως τοπικά φτάσει τα 9-10 μποφόρ. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αρχικά σε όλη την ορεινή και βόρεια Ελλάδα και βαθμιαία έως το μεσημέρι θα κρυώσει έως τα νότια.

{https://www.youtube.com/watch?v=2SPCZ0mVvOQ}