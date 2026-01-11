Η προγραμματισμένη εκδήλωση μετατράπηκε σε μια άτυπη, αλλά απολύτως σαφή, κινητοποίηση διαμαρτυρίας.

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Στύλιος βρέθηκε στην Άρτα, όπου αγρότες τού ακύρωσαν την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Όπως αναφέρεται στο Artinos.gr, ο κ. Στύλιος είχε προγραμματίσει με κάθε επισημότητα την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πολιτικού του γραφείου στην αίθουσα «Διώνη» του συνεδριακού κέντρου Άρτας, αλλά το γιορτινό σκηνικό, χάλασε από αγρότες της περιοχής που βρίσκονται στα όριά τους.

Από νωρίς το πρωί, τρακτέρ από διάφορα σημεία της περιοχής κινήθηκαν συντεταγμένα και κατέληξαν στην είσοδο του συνεδριακού κέντρου, κλείνοντας την αίθουσα «Διώνη».

Την ώρα που το Νοσοκομείο Άρτας παλεύει με ελλείψεις και πίεση, όπως έχει αναδείξει το Artinos.gr, και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται στους δρόμους, ο κυβερνητικός βουλευτής επέλεξε να στήσει σκηνικό γιορτής, σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα.