Οι μαθητές θα ζήσουν από κοντά την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας σε μια ιστορική τελετή στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοέμβρη.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με τους μαθητές ορισμένων σχολείων να κερδίζουν μια μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στην εκδήλωση για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ηλεία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026». Το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, παραμονές Black Friday 2025.

Tο Υπουργείο Παιδείας είχε απευθύνει κάλεσμα στα σχολεία για να συμμετάσχουν στη δράση και ιδιαίτερα οι μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής κλήθηκαν να δηλώσουν συμμετοχή ώστε οι μαθητές να παρακολουθήσουν την τελετή, οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και έτσι οι «τυχεροί» μαθητές θα ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία στην Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία και θα παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό ένα γεγονός βαθιά συνδεδεμένο με τον πολιτισμό, την ιστορία και το Ολυμπιακό Ιδεώδες.

Στις 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου η Φλόγα θα παραδοθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σηματοδοτώντας το ταξίδι της προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Η εμπειρία για τους μαθητές αναμένεται να είναι πολύπλευρη: θα παρακολουθήσουν την τελετή, θα συμμετάσχουν σε πολιτιστικές δράσεις, θα ξεναγηθούν στους ιστορικούς χώρους και θα αισθανθούν τη δύναμη του Ολυμπιακού Πνεύματος, που συμβολίζει τη φιλία, τον σεβασμό και την αριστεία.Κάθε σχολική ομάδα θα συνοδεύεται από εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, καθώς και από άλλους ορισμένους εκπαιδευτικούς, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της επίσκεψης.

Για πολλά παιδιά, αυτή η δράση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να γίνουν μέρος ενός ιστορικού γεγονότος που ξεπερνά τα όρια της σχολικής ζωής. Η επαφή με την παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας μπορεί να αποτελέσει έμπνευση, να ενισχύσει την αγάπη τους για τον αθλητισμό και να τους μυήσει σε αξίες που παραμένουν ζωντανές εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Μια εμπειρία που όπως όλα δείχνουν θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη τους.