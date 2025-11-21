Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν από 24 έως 30 Νοεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί απαντούν με συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας στις ανατιθέμενες υποχρεωτικές υπερωρίες, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν από 24 έως 30 Νοεμβρίου 2025, καλύπτοντας όλες τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρεωτικές υπερωρίες, ανάλογα με το ωράριό τους. Η Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι η κινητοποίηση στοχεύει στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων και στην ανάδειξη των μεγάλων κενών στα σχολεία, τα οποία το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να καλύψει μέσω υπερωριών.

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσής του υπ.αριθμ. 769 με ημερομηνία 21/11/25 και τίτλο «Για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να «καλυφθούν» με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών», αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 24/11/2025 έως τις 30/11/2025 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη.